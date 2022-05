Good Karma Projects troba pellets a les rieres de la conca del Francolí

'Medpellets' recull mostres que confirmen una gran presència de microplàstics al litoral tarragoní

Actualitzada 29/05/2022 a les 18:50

Les platges tarragonines tenen una presència de pellets «aclaparadora». Aquest és l'adjectiu amb què l'ONG Good Karma Projects qualifica la gran quantitat de pellets trobats –microesferes que s'utilitzen per a la fabricació d'articles de plàstic– a què apunten els primers resultats de l'estudi Medpellets, a través del qual està recollint mostres de la sorra a diferents platges de Tarragona. Aquesta entitat, on col·laboren professionals qualificats de diferents disciplines, ha constatat també la contaminació persistent per pellets a les rieres de la conca del riu Francolí amb què es confirma que els microplàstics arriben a les platges des de terra i no pas per mar.

«El gener de 2021 ja vam poder demostrar a diverses administracions que els pellets arriben des de terra, tot i que sempre havien insistit que venien del mar, d'abocaments», explica Jordi Oliva, director del projecte Medpellets de Good Karma Projects. «N'hem trobat a les rieres de la conca del riu Francolí: a la riera de la Boella, a la de la Selva, al Torrent de Sant Ramon...», afegeix. Aquests microplàstics sobrants de la indústria arribarien fins a aquestes rieres durant els episodis de pluja i, des d'aquí, a la desembocadura del Francolí. Per la seva proximitat a aquesta, la platja de la Pineda és un dels indrets més afectats per la presència de pellets a la sorra i on el projecte Medpellets ha centrat la recollida de mostres. En quatre mesos, des de febrer fins a l'abril, es van fer el 80% dels mostrejos de pellets a la platja de la Pineda, a la platja dels Prats (també de la Pineda) i a la platja Cavalleria. «Amb 140 voluntaris vam recollir-les per intentar quantificar els microplàstics que han arribat a la sorra. A la sorra de la Pineda es calcula que hi ha 1.830.000 pellets», afirma Oliva.

La recollida de mostres es du a terme en el primer centímetre de sorra de la zona dinàmica de platja, en concret, en la marca a la vora del mar on ha arribat l'onada més alta del dia. Si es troben pellets en aquesta àrea, és perquè ho han fet en les darreres dotze hores. Els voluntaris van trobar pellets en totes les mostres, el que confirmaria que «hi ha hagut una arribada constant de microesferes a les platges de la Pineda des del gener.

Good Karma Projects ha pres mostres també de les platges de la Móra i la Llarga de la ciutat de Tarragona, amb resultats similars. En el cas de la platja Llarga de Tarragona, el 50,9% dels microplàstics de mida superior a un mil·límetre són pellets. Segons l'entitat, «els primers càlculs apunten que, en aquesta mateixa platja hi hauria 11,6 milions de pellets de plàstic, equivalents a aproximadament 245 quilos repartits en una àrea afectada de 30.000 metres quadrats».

«Esperem que les empreses i les administracions públiques posin els mitjans per resoldre aquesta problemàtica, la qual és greu», demana Oliva.

L'organització sense ànim de lucre, que treballa amb la Universitat de Barcelona, vol promoure una regulació en l'àmbit autonòmic. A finals d'any presentarà els resultats de l'estudi sobre l'estat actual de la contaminació per pellets de plàstic al Mediterrani Occidental al Parlament Europeu.