El Mercadet de l'Espigó torna a Salou aquest divendres 3 de juny

El Mercadet s'inaugurarà amb inflables i cotó de sucre per als infants i un concert d'havaneres, a càrrec del grup Xicranda

Actualitzada 30/05/2022 a les 15:42

L'àrea de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament de Salou torna a organitzar, aquest estiu, el Mercadet de l'Espigó, que romandrà obert, cada dia, de dilluns a diumenge, en horari de 7 de la tarda a 12 de la nit, fins al 15 de setembre, amb ubicació a l'Espigó del Moll.

La inauguració serà aquest proper divendres, 3 de juny, a les 19.30 h, amb inflables i cotó de sucre per als infants; seguit d'un concert d'havaneres, a càrrec del grup Xicranda, amb degustació de rom cremat. El mercadet comptarà amb un total de 13 parades, en format de casetes de fusta, de tipologia diversa: des de decoració, bijuteria, joies, articles de regal i quadres, i fins a articles de macramé i ganxet.

L'alcalde Pere Granados ha valorat positivament el fet de tornar a organitzar aquesta iniciativa, atès que «és molt ben acollida per la ciutadania, i permet dinamitzar l'activitat econòmica». Per la seva banda, el regidor de Dinamització Econòmica, Hèctor Maiquez, ha destacat que «la visita al Mercadet de l'Espigó es consolida com un dels atractius estiuencs, tant per al públic local, com per al visitant».