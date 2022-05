Eivissa, Dénia i Cambrils s'uneixen per promocionar el programa «Viu la Posidònia»

El projecte és un producte de turisme actiu i d'experiències que inclou activitats de difusió i conscienciació a les tres comunitats

Actualitzada 30/05/2022 a les 17:37

Els ajuntaments d'Eivissa, Dénia i Cambrils presenten el programa de turisme actiu i conscienciació Viu la Posidònia als Fons europeus Next Gen del Pla de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.L'alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz, l'alcalde de Dénia, Vicent Grimald, i l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, han presentat el projecte Viu la Posidònia, que va néixer a Eivissa l'any 2017, i que es ve desenvolupant des dels seus inicis de manera continuada amb diferents accions de promoció i conscienciació. Ruiz va iniciar el 2017 aquest projecte, conscient de la necessitat de donar a conèixer i difondre un dels valors naturals més importants de la ciutat i inclòs dins de la declaració de patrimoni Mundial per la Unesco.L'objectiu del programa Viu la Posidònia ha estat visibilitzar i millorar la seva imatge, implicant a tots els sectors productius de l'illa, com el sector gastronòmic i comercial, la Confraria de Pescadors, artistes i joiers de l'illa, en la necessitat de protegir la posidònia i fer molta pedagogia d'una manera didàctica i entretinguda cap a la ciutadania.Aquest és l'objectiu també del projecte conjunt entre les tres institucions: la creació d'un producte turístic experiencial i ecològic. Una activitat de petjada de carboni zero que afavoreixi el coneixement sobre una part de l'ecosistema marí, imprescindible per a la conservació de la biodiversitat en la costa, i que situarà les tres ciutats com a destinacions potencials per a les persones ja sensibilitzades cap al medi ambient. Tot això a través d'un conjunt d'activitats compatibles amb el gaudi de les platges i la realització de pràctiques d'oci actiu i saludable.El programa Viu la Posidònia, organitzat per l'Ajuntament d'Eivissa, va guanyar el Premi Alimara, el guardó de caràcter internacional i de gran prestigi al món del turisme, en la categoria de turisme responsable i sostenible al 2018. Des d'aquell moment, no s'ha deixat de celebrar cada any. Al llarg d'aquests anys s'han realitzat campanyes de suport i difusió dels valors juntament amb les entitats ecologistes Gen, Amics de la Terra i del biòleg Manu San Felix, exposicions, sortides a la mar amb professionals de la fotografia i també dirigides al públic general. També s'han realitzat jornades de conscienciació amb els treballadors i treballadores del sector hoteler de manera que cadascun es converteixi en un 'ambaixador' i 'ambaixadora' de la posidònia.L'alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz, ha afirmat que «l'objectiu és que les persones que ens visiten, i que visiten Dénia i Cambrils, vinguin a valorar i tinguin més consciència del que significa la planta i la importància de la posidònia». L'alcalde d'Eivissa també ha sol·licitat més implicació de les administracions balears i estatals per tal de protegir la posidònia davant dels fondejos irregulars arreu de l'illa.Per la seva banda, l'alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, ha manifestat que «per nosaltres és un repte de present i futur, una acció importantíssima, ja que després del creixement turístic dels anys 70 al país, la posidònia va quedar relegada i fins i tot maltractada. El projecte significa per nosaltres seguir treballant en la protecció de la posidònia. Creiem que la col·laboració és necessària i hi ha que fer que les persones que visiten les nostres platges entenguin que la posidònia és una planta que no ha de molestar, que és un valor afegit».L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha afirmat que «tenim experiència de treballar per la posidònia a nivell divulgatiu a les platges i a les escoles i aquest projecte ens permet fer un salt de qualitat en el tractament de la posidònia. La triangulació de tres ciutats de tres comunitats, en cas d'aprovació d'aquest projecte, ens permetrà la possibilitat de treballar al 2023 amb un pressupost de 1'5 milions d'euros i significarà un abans i un després en el tractament i divulgació de la posidònia com a ens qualitat de les nostres aigües».Durant les reunions de feina dels equips ja s'han establert les línies de treball entre les tres administracions per tal de dur a terme el projecte conjunt Viu la Posidònia.