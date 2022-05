Detingut per circular drogat per la C-31b amb sis persones, una d'elles al maleter

Els Mossos han arrestat cinc conductors per circular beguts i drogats durant el cap de setmana a Tarragona, la majoria sense tenir permís de conduir

Actualitzada 30/05/2022 a les 13:04

Els Mossos d'Esquadra han detingut durant el cap de setmana cinc homes, d'edats compreses entre els 21 i els 33 anys, com a presumptes autors de delictes contra la seguretat del trànsit.La primera detenció va ser la tarda de dissabte quan un conductor va provocar un accident amb un altre cotxe a la carretera C-51, a Montferri, i va fugir. Els mossos van arribar ràpidament al lloc i van contactar amb l'altra part de l'accident per recopilar tota la informació. Gràcies a això, una altra patrulla va trobar a Montferri el conductor escàpol.En les primeres comprovacions, els mossos van veure que el conductor tenia una retirada judicial del permís de conduir. A més, en la prova d'alcohol i drogues va donar positiu en cocaïna.El segon cas va ser la matinada de dissabte a la carretera C-51, al Vendrell. Els mossos van rebre avís que un conductor havia sortit de la via i havia xocat contra la tanca de protecció. En arribar al lloc de l'accident, van veure restes però el vehicle havia marxat del lloc.Mitjançant la col·laboració ciutadana, els agents van localitzar el vehicle i el seu conductor al Vendrell. L'home presentava evidents símptomes d'anar sota els efectes de l'alcohol, tot i que es va negar a fer la prova. Per aquest motiu, els mossos el van detenir per dos delictes, la negativa a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia i per conduir sota els efectes de l'alcohol.La tercera detenció va ser la matinada de diumenge en el marc d'un control de trànsit a la C-31b, a Tarragona. Pels volts de la una de la matinada, els mossos van aturar un vehicle el conductor del qual, sense que el preguntessin res, va confessar als agents que no tenia carnet de conduir.Els mossos li van fer la prova indiciària de drogues i va donar positiu en totes les substàncies possibles del kit de detecció (cocaïna, cànnabis, amfetamines, metamfetamines i opiacis), a l'espera que el laboratori ho confirmi. També van comprovar que l'home no tenia permís de conduir perquè no l'havia obtingut mai i que durant aquest any havia estat denunciat penalment en dues ocasions per aquest motiu. A més, en les comprovacions posteriors els mossos van descobrir que al cotxe circulaven sis persones, una d'elles al maleter. Per això, també van quedar denunciats.El quart fet es va produir pels volts de les 02.15 hores de la matinada de diumenge, al quilòmetre 37,1 de la C-14, al terme municipal de Montblanc (Conca de Barberà), quan una patrulla va aturar un vehicle el conductor del qual presentava símptomes evidents d'anar sota els efectes de begudes alcohòliques.En el resultat de la prova, el conductor va donar 0'56 mg/l per aire expirat. Pel que fa a la prova indiciària de drogues, l'home també va donar positiu en cocaïna, metamfetamines i amfetamines. Així mateix, els agents van comprovar que tenia el permís de conduir suspès per pèrdua de punts, motius pels quals se'l va detenir i immobilitzar el vehicle.La cinquena i darrera detenció va tenir lloc ahir diumenge pels volts de les 7 del matí, quan una patrulla de trànsit estava efectuant un control al punt quilomètric 136 de la C-31, al Vendrell. El conductor del vehicle no va fer cas de les indicacions dels agents i va accelerar sobtadament per fugir del lloc a gran velocitat, moment en què va estar a punt d'envestir un dels policies.El vehicle infractor va accedir dins del municipi del Vendrell a través de diversos carrers fins que va perdre el control i va col·lidir contra el mur d'un habitatge. Les patrulles van comprovar que el vehicle estava ocupat per cinc persones, les quals van haver de ser ateses de ferides lleus, un cop els agents van poder obrir les portes ja que el conductor ho va intentar impedir.El detingut no disposava de permís de conduir i en les proves d'alcoholèmia va donar un resultat de 0,34 mg/l per aire expirat. A banda d'un delicte contra la seguretat del trànsit, el detingut va quedar investigat com a presumpte autor d'un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat.