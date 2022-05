Constantí s'adhereix al conveni regulador per a la recollida d'animals

L'actual acord en aquesta matèria, amb el Consell Comarcal del Tarragonès, data de l'any 1993 i calia adaptar-lo a la normativa vigent

El Ple de l'Ajuntament de Constantí va celebrar el passat dijous la sessió ordinària d'aquest mes de maig, amb el que va suposar el retorn a la presencialitat de les sessions plenàries. Un dels punts que es van aprovar va ser l'adhesió de l'Ajuntament de Constantí al conveni marc entre ajuntaments i Consell Comarcal del Tarragonès, regulador de la delegació del servei de recollida d'animals abandonats, vius, ferits i morts. L'actual conveni en aquesta matèria data de l'any 1993 i calia adaptar-lo a la normativa vigent, concretament a la Llei 40/2015 de procediment administratiu del règim jurídic del sector públic. La durada prevista d'aquest conveni serà de quatre anys amb una possible pròrroga per a quatre anys més.Durant la sessió també es va aprovar un inventari dels camins del terme municipal, que inclou tots els vials públics en sòl no urbanitzable que s'han pogut documentar d'acord amb els indicis o proves de titularitat que proporcionen les fonts documentals i informatives disponibles ja sigui administratives, cartogràfiques o bé cadastrals. Fins aleshores, Constantí disposava d'un inventari de camins municipals, és a dir un registre administratiu, elaborat l'any 2011. No obstant, en el seu dia no es va completar la tramitació administrativa corresponent i per tant, no va acabar sent oficial. Amb aquesta revisió i actualització es dona compliment al que disposa la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i el seu Reglament.En aquest mateix pel plenari es va aprovar una addenda al conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili (URV), l'Institut d'Arqueologia Clàssica de Catalunya (ICAC) i l'Ajuntament de Constantí per a donar continuïtat al projecte d'estudi i difusió de la vil·la romana de Mas dels Frares. Aquest projecte ha determinat que existeixen indicis arqueològics que apunten a l'existència d'una vil·la romana amb estructures productives de caire vinícola.Un altre dels punts aprovats pel Ple va ser el conveni de col·laboració amb el Consell Esportiu del Tarragonès per a desenvolupar programes i activitats esportives al municipi. Com a darrer punt del Ple van quedar aprovades les festes locals de Constantí per al proper any 2023 que seran els dies 20 de gener i l'1 d'agost.