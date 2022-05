Concentracions al Sant Joan de Reus en rebuig de la imputació de Carmen Cabezas

També s'han concentrat a les portes davant la Regió Sanitària de les Terres Ebre

Actualitzada 30/05/2022 a les 12:36

Membres dels hospitals Sant Joan de Reus s'han concentrat aquest dilluns al matí a les portes dels centres en rebuig de l'obertura d'una investigació judicial per presumpte retard en la vacunació contra la covid-19 de policies nacionals i guàrdies civils. Aquesta afecta Carmen Cabezas, secretària de Salut Pública; Adrià Comella, exdirector del Servei Català de Salut, Sara Manjón, directora de l'àrea d'Organització i Professionals del Servei Català de la Salut i Xavier Rodríguez, director de Serveis del Departament de Salut. També hi ha hagut una concentració davant la Regió Sanitària de les Terres Ebre.En un comunicat el Departament de Salut ha assegurat que el programa de vacunació enfront de la covid-19 ha seguit sempre l'estratègia comuna per tot l'Estat espanyol, elaborada pel Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La priorització dels grups a vacunar es va realitzar segons criteris ètics i d'evidència científica, començant per les persones més vulnerables i per aquelles amb un major risc d'exposició i de transmissió, seguides dels col·lectius amb una funció essencial per a la societat.La primera etapa de la vacunació va estar marcada per una disponibilitat limitada de dosis de vacunes i pels canvis generats deguts a problemes en el subministrament, o les dificultats logístiques que es van produir fruit de les modificacions del tipus de vacuna a utilitzar segons edat. Totes les modificacions que es van anar realitzant en l'estratègia de vacunació les marcava el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, i el programa de vacunació a Catalunya va seguir estrictament aquestes indicacions.Hi afegeixen que «la Carmen Cabezas i la resta de professionals ara objecte d'aquesta investigació judicial han estat clau en l'èxit del procés de vacunació. El seu compromís professional i de servei a la societat son inqüestionables, igual que els de tota la resta de professionals que han participat en aquest procés».