Un incendi de canyes provoca el tall de la circulació entre la TV-7421 i la C-37 entre Alcover i Valls

Una dotació dels bombers treballa des de les 16:04

Actualitzada 29/05/2022 a les 16:48

Un petit incendi de canyes ha provocat el tall de circulació de vehicles entre les vies TV-741 i la C-37 que se situen entre els municipis d'Alcover i Valls, a l'Alt Camp.Segons informen els Bombers de la Generalitat, l'avís s'ha donat a les 16:04 de la tarda perquè s'havien vist unes flames a les vores de la carretera. Els serveis d'emergències s'han traslladat al lloc amb una dotació de bombers que treballa a apagar un petit foc que afecta una petita zona de canyar. Segons els Bombers, no és greu, però ha acabat afectant la circulació mentre hi treballa la dotació.També s'ha desplaçat a la zona una dotació dels Mossos d'Esquadra i una altra de la Guàrdia Urbana.Segons informen des del servei de trànsit, la circulació es va restringir per facilitar el treball dels Bombers a l'hora d'apagar l'incendi, però a hores d'ara ja ha estat restablerta.