D'Alforja a Margalef amb un ramat de 120 cabres, la transhumància per recuperar els antics camins ramaders

D'Alforja a Margalef per antics camins ramaders. És la ruta que aquest divendres ha iniciat el ramat de cabres del pastor Daniel Giraldo i que s'allargarà fins l'1 de juny. Acompanyat per familiars i amics, Giraldo portarà el bestiar a pastures més altes i verdes per passar-hi l'estiu. Es tracta d'una transhumància que es repeteix dos cops l'any i que entre altres objectius, pretén consolidar un corredor biològic al Parc Natural del Montsant. Fa tres anys que el pastor treballa amb el parc i ajuda a gestionar l'entorn forestal a través dels animals. És un dels pocs pastors actius que queden al Camp de Tarragona amb un ramat transhumant de llet. En aquest moviment estacional obren la porta a la població per conèixer l'ofici i reivindicar-lo.

L'ermita de Puigcerver d'Alforja ha estat el punt de partida de la segona jornada de transhumància del ramat que té el pastor Daniel Giraldo. A les set del matí, els integrants del grup que acompanya les cabres fins a Margalef han munyit els animals per després elaborar mató i formatge i preparar l'esmorzar. Un pas previ a una ruta que aquest dissabte els portarà fins a Cornudella del Montsant, on faran nit en una de les coves de la zona. Cada dia, el ramat recorrerà uns quinze quilòmetres, fins completar una ruta d'uns 80 quilòmetres que finalitzarà dimecres vinent. Aquesta és la primera transhumància de l'any per a Giraldo i les seves cabres murciano malaguenyes, que tornaran a Alforja la pròxima tardor.

El recorregut entre Alforja -al Baix Camp- i Margalef -al Priorat- s'ha escollit a partir d'antics camins ramaders que amb el pas dels anys han quedat relegats en un segon terme. Aquest dissabte, els animals passaran per la carena del Molló i el camí entre Reus i Lleida fins arribar al pantà de Siurana. A partir d'aquest diumenge, els animals enfilaran cap a Albarca, continuaran pel Grau Major i seguiran la carena fins arribar a Margalef. Segons explica un dels integrants del grup de transhumància, Joan Rovira, el Camp de Tarragona va ser una cruïlla ramadera on feien cap ramats provinents d'altres punts del país, com és el cas dels Pirineus. Avui en dia, la presència de ramats en aquests camins és minoritària i accions com la de Giraldo permeten fer una gestió forestal de l'entorn i mantenir net el sotabosc.

Beneficis per la flora i la fauna de l'entorn

La iniciativa té diversos objectius, entre els quals destaca la voluntat de recuperar i consolidar el corredor biològic de la serra del Montsant. A través d'un acord signat entre el Parc Natural del Montsant i el pastor Daniel Giraldo, el ramat pot travessar la zona i proporcionar una sèrie de beneficis tant per la flora com per la fauna. N'és un exemple el trasllat de llavors d'una muntanya a una altra a través del pèl o els excrements de les cabres o la proliferació de petits animalons que s'aprofiten de la presència dels 118 caps de bestiar. En aquesta línia, Giraldo i els seus acompanyants preparen un inventari d'herbàcies que creixen en pastures que han deixat de ser freqüentades per animals com cavalls, mules o ases. A partir d'aquest document, volen promocionar que es recuperin aquestes pastures per millorar la biodiversitat de certs entorns.

La transhumància també permet als seus impulsors donar a conèixer l'ofici a la societat en general i alhora, reivindicar-lo. Actualment, Giraldo és un dels pocs pastors en actiu del Camp de Tarragona que dos cops l'any trasllada el seu bestiar d'un punt a un altre. El pastor considera que les administracions superiors no posen facilitats a l'hora d'establir nous ramats que assegurin el relleu generacional i critica que l'activitat ramadera convencional es basa en la burocràcia, sense respectar els «temps naturals» dels animals. Giraldo ha defensat que més enllà de l'ofici, la feina de pastor «és un estil de vida» i ha lamentat a l'ACN que la gestió forestal podria ser més sostenible si no es posessin tants pals a les rodes a l'activitat.

Un ramat de 118 cabres i dos cabrits nounats

Dues característiques que diferencien les cabres d'Alforja és que es tracta d'un ramat de llet, el qual cada matí ha de ser munyit i, d'altra banda, que cada nit dormen en un tancat per evitar que s'escapin i s'allunyin del pastor. Durant la primera jornada de transhumància d'enguany, dues de les cabres del ramat de Giraldo han parit cabrits. Els integrants més joves del grup que acompanya el pastor han estat els encarregats de posar nom a les dues femelles, Crispy Chicken i Tarongeta. Amb poques hores de vida, els animals no han pogut seguir la ruta de la resta de bestiar i han estat transportades a collibè. Per contra, a la tardor ja estaran plenament preparades per tornar a Alforja amb la resta del ramat.