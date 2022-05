Disminueixen el ingressats per covid a Tarragona i l'Ebre

Tot i la bona dada, Salut ha registrat 6 morts des de dimarts

Actualitzada 27/05/2022 a les 12:08

Situació a Catalunya

El Departament de Salut ha notificat sis noves morts per covid des de dimarts al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. D'aquestes, quatre corresponen a la primera regió sanitària i la xifra des de l'inici de la pandèmia s'eleva a 1.401. A les Terres de l'Ebre puja a 252 decesos.Com a dada positiva, els hospitals del territori han disminuït notablement els pacients ingressats per corononavirus. Als centres tarragonins hi ha 69, deu menys respecte l'últim balanç de dimarts. A les Terres de l'Ebre la xifra de pacients ingressats baixa a 23 persones (-10). A l'UCI hi ha 5 al Camp de Tarragona (+1) i un a l'Ebre (-1).Respecte al nombre de contagis, el Departament ha registrat 642 contagis a la demarcació. El Camp de Tarragona han sumat 188.361 casos confirmats per PCR o test d'antígens, 539 nous casos. A les Terres de l'Ebre s'han registrat 50.192 casos confirmats per PCR o test d'antígens, 103 més.El risc de rebrot es troba en 324 punts al Camp de Tarragona, 69 punts menys respecte dimarts. Mentre que a les Terres de l'Ebre es situa en 173 punts, 19 menys. La Rt està en 0,86 i 0,78, respectivament.Salut ha declarat 58 ingressats menys per covid-19 i el global se situa en 1.105. El nombre de crítics a l'UCI puja a 34, tres més que els informats dimarts, quan es va fer públic l'últim balanç. S'han registrat 7.114 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 2.528.356 des de l'inici de la pandèmia. El nombre de morts des de l'inici de la pandèmia és de 27.415, que són 29 més notificades en els últims dies. L'Rt baixa quatre centèsimes, fins a 0,92, i el risc de rebrot ho fa fins a 327 (-24). El 18,50% de les proves han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 390 a 380, i la de 7 dies ho fa de 184 a 173. Salut comunica les dades dos cops per setmana i concentra les proves en vulnerables i pacients greus.