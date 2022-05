Detingut un regidor de Valls com a presumpte autor d'abús d'un menor

Els fets haurien passat al 2015, quan el polític hauria mantingut relacions sexuals amb un menor de 13 anys

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts la tarda un home de 33 anys acusat d'un presumpte delicte contra la llibertat sexual per abús a un menor. Segons ha avançat RAC1, es tractaria del regidor de Cultura de l'Ajuntament de Valls, Marc Ayala.La detenció del regidor estaria relacionada amb uns fets que haurien tingut lloc fa set anys, durant l'any 2015. Segons RAC1, Ayala, que tenia 27 anys, hauria mantingut una relació d'abús amb un menor de 13 anys.El regidor, que ha passat la nit en dependències policials, està previst que passi a disposició judicial en el jutjat d'Instrucció número 2 en funcions de guàrdia de Valls en les properes hores.Segons el diari Ara, aquest no seria l'únic cas. Un altre jove ha explicat al rotatiu que quan tenia 14 anys també va mantenir relacions amb el regidor. Aquest segon jove ha relatat que va conèixer Ayala a través dels assajos per al Pessebre Vivent de Valls. Durant un temps van mantenir relacions sexuals a casa del ja regidor, que li deia que no expliqués res. Els fets van passar el 2014 i s'haurien allargat diversos mesos.Marc Ayala és regidor per Junts per Valls des de l'any 2015 i actualment és el portaveu del grup al consistori i quart tinent d'alcalde. També és diputat a la Diputació de Tarragona.A primera hora del matí, l'Ajuntament de Valls ha anul·lat totes les convocatòries de premsa previstes per avui al matí i, segons fonts municipals, esperen tenir més detalls del cas abans de valorar-lo, al mateix temps que recorden la presumpció d'innocència.Es dona el cas que una de les convocatòries municipals suspeses, sobre la propera Nit dels Museus, la protagonitzava el propi detingut, també president del Museu de Valls.