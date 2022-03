Torreforta s'omplirà d'activitats amb la I Caminada Popular de Tarragona pel Casal de l'Autisme

La trobada, que se celebrarà el proper 2 d'abril, encara té les inscripcions obertes

El proper dissabte 2 d'abril, coincidint amb el Dia Mundial de l'Autisme, tindrà lloc la I Caminada Popular de Tarragona pel Casal Permanent de l'Autisme, organitzada per l'associació Todos En Azul amb la col·laboració de la Conselleria d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona.La caminada solidària, que sortirà a les 10 h des de la plaça Primer de Maig de Torreforta, on també es farà l'arribada, proposa un recorregut saludable de prop de 5 Km pels barris de Ponent. Amb tot, les persones que no puguin completar el recorregut sencer podran escollir el tram que vulguin.En una trobada entre l'associació Todos En Azul i la consellera d'Esports de l'Ajuntament, María José López, ha volgut mostrar el suport de l'Ajuntament a la iniciativa solidària, que ha qualificat de «festa per la inclusió a través de l'esport».Alhora, López ha afirmat que «l'Ajuntament i la Conselleria d'Esports donen suport i promouen durant tot l'any iniciatives que sumin esport i solidaritat, com a plasmació d'una filosofia que contempla els valors de l'esport com a part integrant d'una ciutat més oberta i igualitària».Per la seva banda, el president de Todos En Azul, Juan José Caravaca, ha explicat que el Casal Permanent per l'Autisme és un projecte que estan treballant des de 2021 per construir «un centre social, cultural i inclusiu que ofereixi serveis i activitats i doni resposta a les necessitats d'infants i adults amb autisme i de les seves famílies».Aquest casal vol ser un espai de caràcter polivalent amb dependències interiors i exteriors, on s'hi podran realitzar diverses activitats, tallers, xerrades, formació, teràpia, jocs, arts escèniques o exercicis sensorials, segons ha detallat Caravaca, qui també ha avançat que es preveu la participació d'unes 200 persones a la caminada.Les inscripcions per participar a la caminada són obertes fins al proper divendres 1 d'abril a https://todosenazul.com/caminada . El preu és de 12 EUR (10 EUR per a les persones sòcies de Todos En Azul). També s'ha habilitat una «Fila 0», de 15 EUR, per a totes aquelles persones que no puguin participar en la cursa però vulguin col·laborar en el projecte.Els participants en la caminada rebran com a obsequi una bossa d'avituallament amb productes frescos cedits pels Mercats de Tarragona. Tota la recaptació de les inscripcions anirà destinada a fer realitat el Casal Permanent de l'Autisme de Tarragona.La Plaça del Primer de Maig de Torreforta serà el 2 d'abril, Dia Mundial de l'Autisme, el centre neuràlgic d'una jornada festiva plena d'activitats. Per començar, quan arribin els participants de la caminada, cap a les 11.15 h, es farà la lectura del manifest del Dia Mundial de l'Autisme.Les activitats s'iniciaran immediatament després amb una Masterclass de Zumba, de les 11.30 a les 12 h. A partir de les 11.30 h, els més petits -i no tan petits- podran participar en un taller de bombolles amb el “Dr. Bombolles” i en un taller de bicicletes. Des de les 12 h també es podrà fer un taller de pintura. A partir de les 12.30 h, es gaudirà d'un vermut solidari d'Yzaguirre amenitzat pels grups Con Duende y Compás i Duo d'bohemia. I a les 14 h es farà una fideuà solidària i popular (preu amb beguda, 5 €).Ja a la tarda, a les 16.30 h actuarà a la plaça la Banda de cornetes i tambors “Verge de Misericòrdia” de Reus, que amenitzarà la festa. A les 17 h, l'organització ha preparat una actuació sorpresa que no es desvelarà fins al mateix moment. També des de les 17 h, es farà una xocolatada popular i a les 18 h es clourà la jornada amb la Festa Holi a ritme de minidisco.Durant tot el dia hi haurà la presència d'inflables, manualitats, pintura, jocs de taula i altres activitats. L'entrada a la plaça per realitzar totes les activitats té un cost de 6 EUR per infant, amb accés per a tot el dia.Des de l'associació Todos En Azul es fa una crida a les persones que vulguin col·laborar amb l'organització de l'esdeveniment (caminada, tallers, barres de bar i altres tasques de suport) a través del correu todosenazul@gmail.com