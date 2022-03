Salou fa de la gastronomia la clau per a atreure nous perfils de visitants

Ahir se celebrava un acte a Barcelona on es va donar a conèixer el seu calendari gastronòmic, com una aposta per a la desestacionalització

La gastronomia com a clau per a la desestacionalització turística. Aquesta és el plantejament que fa Salou. Aquest dilluns, l'alcalde del municipi i president del Patronat Municipal de Turisme, Pere Granados, ha presentat Salou, essència gastronòmica, una iniciativa impulsada pel mateix Patronat i per l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria (AEH) Salou, que vol generar nous focus d'interès en la localitat a partir de la innovació i la creativitat gastronòmica. Aquesta proposta es materialitza amb un calendari d'activitats gastronòmiques diferenciades, que fan del Mediterrani i dels productes de proximitat la seva raó de ser.La presentació de Salou, essència gastronòmica es feia en l'emblemàtica Antiga Fàbrica d'Estrella Damm de Barcelona, coincidint amb la fira turística B Travel. «Volem que Catalunya conegui l'excel·lent oferta gastronòmica que té Salou», ha afirmat Granados. L'objectiu, explica el batlle, és doble. D'una banda, es vol cercar nous públics turístics que visitin ell municipi, atrets també per la seva «magnífica oferta de restauració». De l'altra, la idea és estar al costat i ajudar a un dels sectors productius més castigats per la pandèmia i les restriccions com és el de l'hoteleria.«A Salou oferim diversitat, qualitat, innovació, avantguarda i creativitat», ha apuntat l'alcalde. I ha destacat la situació geogràfica estratègica de Salou, al bell mig de vuit denominacions d'origen del vi, cosa que cap altre gran municipi turístic a Catalunya pot dir. I és que l'objectiu de Salou és «sumar sinergies per a territorialitzar els productes turístics». En aquesta línia, ha remarcat: «Volem que l'interior aprofiti el flux de visitants que nosaltres atraiem i que els nostres visitants puguin gaudir a la costa dels productes que es produeixen al territori».Justament aquest plantejament és el que reivindicava en l'acte de presentació de Salou, essència gastronòmica, Josep Roca. El sommelier del Celler de Can Roca, convidat d'honor a l'esdeveniment, ha mostrat el seu suport incondicional a propostes com la impulsada pel Patronat Municipal de Turisme i l'AEH Salou, ja que permeten la recuperació del sector i ho fan «a partir d'un replantejament que entén que no només som sol i platja, sinó que som molt més».Roca ha comparat la pandèmia amb la fil·loxera i assegurava que ara tocava reprendre i fer-ho, en el cas de la restauració, com una «revolució sensible i emocional», que posi en el focus en els treballadors del sector i els productors. En aquesta línia, el nas de Can Roca ha encoratjat als presents a «escoltar la terra i els pagesos, apropar-s'hi, consumir territorialitat perquè pugui seguir viva». Ha remarcat que aquest és el gran repte que hi ha pel davant i ha aplaudit iniciatives com la salouenca, que posen el focus en vincular turisme, gastronomia i productes de la terra.Josep Roca ha reconegut especialment la tasca feta pel xef del restaurant Deliranto, Pep Moreno, com un dels grans impulsors i artífex d'aquest nou plantejament gastronòmic de la localitat. Moreno, per la seva part, ha reivindicat la feina feta pel col·lectiu, així com la cohesió i la unió dels restauradors per a plantejar tot un seguit de propostes que representin la localitat i el conjunt del territori, així com els seus principals actius. «La nostra idea és crear experiències que tinguin sentit i unir-nos, sota els colors de Salou per a promocionar la nostra gastronomia i els productes de proximitat», ha dit Moreno.El regidor de Promoció Econòmica, Hèctor Maiquez, ha estat l'encarregat de presentar el calendari gastronòmic de Salou per a enguany. Al febrer, ja es va donar el tret de sortida al Tasta Salou. A més, ara, s'està celebrant les Jornades de l'Arròs, que s'allargaran fins al 10 d'abril. Al mes d'abril, cal sumar-hi que Salou acollirà la semifinal per Tarragona i Lleida dels premis Josep Lladonosa de joves cuiners i les jornades gastronòmiques de la gamba. Sabor Salou celebrarà el 10è aniversari al maig, en una edició especial que promet sorpreses. El juny arribarà el Gastrotour, que enguany posarà l'accent en la cuina internacional.També al juny se celebrarà una de les novetats d'enguany, la Mediterranean Wine Week, on s'uniran vi, gastronomia i història salouenca de la mà de la figura del rei Jaume. El vi tornarà a ser un dels protagonistes, al setembre, a la Gastro Wine & Music. Les Jornades del Calamar, un dels emblemes del municipi, es tornaran a celebrar al novembre. De cara a l'octubre Maiquez ha explicat que s'està preparant una cita relacionada amb un dels productes de temporada, com és el bolet i que pel desembre també s'està treballant en una acció que arrodoneixi l'any gastronòmic.