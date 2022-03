Restaurants de Tarragona destinaran una part de les vendes als exiliats ucraïnesos

La iniciativa 'Tapas por la Paz' recaudarà diners a favor de la ONG del cuiner José Andrés, World Central Kitchen

Quim Marquès i Paula Marquès han engegat una iniciativa per recaudar diners a favor de la ONG del cuiner José Andrés, World Central Kitchen, que es dedica a elaborar menjars pels refugiats ucraïnesos a la frontera amb Polònia.D'aquesta manera, els restaurants i hotels participants destinaran part de la despesa feta pel client a donar menjar als exiliats. El mètode serà similar al de l'arrodoniment, ja que el client podrà afegir a la seva comanda una o diverses tapes «fictícies» valorades en 1 euro que es destinaran íntegrament a la ONG. La campanya començarà el dia 1 d'abril, i s'allargarà fins a final de mes.Tots els establiments que vulguin participar-hi, poden trobar més informació a l'Instagram @tapasporlapaz i donar-se d'alta a la web www.benana.es/tapasporlapaz La presentació s'ha fet a la seu de la Federació d'Associacions d'Empresaris d'Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT) per recolzar la campanya. A més, cinc restaurants premiats amb Estrelles Michelin i Soles Repsol han assistit a la presentació per apadrinar la iniciativa: Joan Bosch, de Restaurant Can Bosch; Joan Gómez, de Restaurante Miramar; Joan Pàmies, del Celler de Arbocet; Rubén Campos, del Restaurant Rincón de Diego; Pep Moreno, del Restaurant Deliranto; i Jeroni Castells de Les Moles d'Ulldecona.Magí Mallorquí, president de l'Associació Hotelera de la Província de Tarragona, ha volgut remarcar que també es vol arribar als hotels de la província. «La majoria tenen restaurants, però si no és així, també podran animar als seus hostes a col·laborar-hi, per exemple, proposant-los fer la donació durant el check out».L'organització de Tapas por la Paz no descarta aprofitar la plataforma, per destinar-la, en un futur, a recaudar fons per altres causes que es considerin prioritàries.