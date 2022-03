«Mona per la Pau», l'acció solidària dels pastissers de Tarragona per ajudar a Ucraïna

Les pastisseries de Tarragona que hi participen donaran un euro per cada mona venuda aquesta Pasqua

Actualitzada 29/03/2022 a les 17:24

Els artesans pastissers tarragonins, de la mà dels Gremis de Barcelona i Girona, i la fundació del cuiner Jose Andrés, World Central Kitchen, contribuiran a través de les seves mones de pasqua en una acció solidària per pal·liar els efectes de la guerra entre els damnificats.

Així doncs, des del Gremi d'Artesans Pastissers de les Comarques de Tarragona no es podien quedar al marge i s'han posat d'acord amb els Gremis de Barcelona i Girona, i entre la majoria de les pastisseries artesanes tarragonines, per tal d'impulsar una acció solidària i voluntària amb una campanya de captació de fons sota el lema «Mona per la pau»; les pastisseries que hi participen donaran un euro per cada mona venuda aquesta Pasqua.

Tota la recaptació anirà destinada a la fundació del cuiner José Andrés World Central Kitchen que ja fa dies que és a Ucraïna gestionant l'alimentació de milers de persones. Dimarts 19 d'abril es publicarà la recaptació obtinguda per tots els Gremis en aquesta causa i en dies posteriors es farà l'entrega del taló al mateix Jose Andrés, en un acte que s'anunciarà més endavant.