La Cooperativa Agrícola de Cambrils entra en concurs de creditors

Fa un parell de setmanes, la Plataforma d'Afectats per la fallida de la secció de crèdit de la Cooperativa de Cambrils va organitzar una assemblea per explicar les dues propostes de l'entitat per reformular l'acord de refinançament.



«La cooperativa estava incomplint el pagament de les anualitats pactades, perquè hi ha un problema d'insolvència i, per tant, el nou acord de finançament era l'alternativa; el pas següent per refredar aquest nou pla de pagaments era el concurs de creditors voluntari, estem en l'escenari previst», ha indicat el seu president, Daniel Pallejà.



Els afectats hauran de decidir que els convé bé, però Pallejà opina que la millor opció és la proposta de retorn de tots els diners en 14 anys. «És bastant caixa o faixa, si no s'arriba al 65% d'adhesions respecte a les dues opcions que es planteja, la solució és la liquidació de la cooperativa, hi ha creditors que tenen uns crèdits més privilegiats que els nostres, i que acapararan tot el capital que es pugui obtenir de liquidar els actius de la cooperativa, difícilment cobrarem més enllà del que ja hem cobrat», ha afirmat.



La fallida de la secció de crèdit va suposar un forat de 32,5 MEUR

El 22 de desembre de 2015 es va produir la fallida de la secció de crèdit de la Cooperativa, que va deixar un forat de 32,5 milions d'euros. L'abril de 2016, el Jutjat Mercantil de Tarragona va ratificar el pla de viabilitat, que en el seu moment va evitar el concurs de creditors. El pla establia que l'entitat es comprometia a retornar el 40% del capital afectat de forma inicial i la resta en setze anys. Durant els primers deu anys, s'havia de pagar anualment el 3,2% dels diners atrapats.



Ara bé, durant 2016 i 2017, la cooperativa va avançar més diners dels que s'havien previst inicialment, arribant fins al 6,4% cada any. El 2018 es va pagar el 3,2% corresponent, però el 2019 ja no es va cobrir la quantitat acordada. Els anys 2020 i 2021 no es va fer cap pagament als afectats. Segons Pallejà, ara mateix, encara s'han de retornar 13,5 milions d'euros, el 40% dels diners atrapats en la fallida.