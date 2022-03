Gairebé 65.000 vehicles de les comarques de Tarragona circulen sense assegurança

El 9% del parc de tot l'Estat no disposa de la cobertura obligatòria i a la demarcació tarragonina s'enfila a l'11%

PROVINCIES VEHÍCLES SENSE ASSEGURANÇA % SOBRE EL TOTAL Araba/Álava 13.654 7 Albacete 29.062 10 Alicante 130.496 10 Almería 66.794 13 Ávila 10.734 8 Badajoz 51.681 10 Baleares 117.760 13 Barcelona 303.986 9 Burgos 18.803 7 Cáceres 28.021 9 Cádiz 86.500 11 Castellón 38.382 9 Ciudad Real 37.934 11 Córdoba 54.969 10 Coruña, A 55.793 7 Cuenca 16.907 10 Girona 69.691 12 Granada 81.842 12 Guadalajara 16.344 8 Gipuzkoa 27.315 6 Huelva 38.026 11 Huesca 14.847 9 Jaén 45.343 10 León 30.650 9 Lleida 35.201 11 La Rioja 15.240 7 Lugo 20.433 8 Madrid 291.460 6 Málaga 132.931 11 Murcia 115.581 11 Navarra 28.540 6 Ourense 22.852 10 Principado Asturias 47.485 7 Palencia 8.905 7 Palmas, Las 88.249 11 Pontevedra 66.866 10 Salamanca 16.763 7 S.C. de Tenerife 93.601 12 Cantabria 32.760 8 Segovia 10.123 8 Sevilla 128.203 10 Soria 5.732 8 Tarragona 64.870 11 Teruel 9.322 8 Toledo 51.392 10 Valencia 142.308 9 Valladolid 23.564 7 Bizkaia/Vizcaya 42.306 7 Zamora 11.922 9 Zaragoza 41.379 7 Ceuta 9.875 18 Melilla 14.402 23 TOTAL 2.957.539 9

Gairebé tres milions de vehicles no disposen d'assegurança obligatòria, és a dir, el 9 per cent del parc de tot l'Estat espanyol, segons les dades que el Govern ha facilitat en una resposta parlamentària als diputats del PP Óscar Gamazo i Jaime Mateo Istúriz.Són dades que corresponen al 31 de gener d'enguany i que xifren concretament en 2.957.530 el vehicles que no tenen la pòlissa d'assegurança a la qual obliga la llei, la qual cosa pot ser sancionat amb entre 601 i 3.005 euros.Aquesta xifra suposa que la mitjana nacional de vehicles sense assegurança és de 9 de cada 100, però aquesta proporció s'eleva 23 en el cas de Melilla i a 18 en el de l'altra ciutat autònoma: Ceuta.Del total de la resta de províncies, el percentatge major de vehicles sense assegurança obligatòria correspon a Almeria i Balears, amb un 13 per cent en cada cas; per davant de Girona, Granada i Santa Cruz de Tenerife (el 12 per cent).L'11 per cent dels vehicles no ho té a Cadis, Ciudad Real, Huelva, Lleida, Màlaga, Múrcia, las Palmas i Tarragona.Per part seva, en l'extrem oposat són Guipúscoa, Madrid i Navarra les províncies amb menor proporció de vehicles sense assegurança, un 6 per cent.Segons la llei, l'incompliment de l'obligació d'assegurar-se determinarà la prohibició de circulació per territori nacional dels vehicles no assegurats i el dipòsit o precinte públic o domiciliari del vehicle, amb càrrec al seu propietari, mentre no sigui concertat l'assegurança.«S'acordarà cautelarment el dipòsit o precinte públic o domiciliari del vehicle pel temps d'un mes, que en cas de reincidència serà de tres mesos i en el supòsit de trencament del dipòsit o precinte serà d'un any, i haurà de demostrar-se, per a aixecar aquest dipòsit o precinte, que es disposa de l'assegurança corresponent», adverteix la normativa.I no sols això, perquè les despeses que s'originin a conseqüència del dipòsit o precinte del vehicle seran per compte del propietari, «que haurà d'abonar-los o garantir el seu pagament com a requisit previ a la devolució del vehicle».Mentrestant, la sanció pecuniària oscil·la entre els 601 euros i els 3.005 de multa, «graduada segons que el vehicle circulés o no, la seva categoria, el servei que presti, la gravetat del perjudici causat, en el seu cas, la durada de la falta d'assegurament i la reiteració de la mateixa infracció».En el següent quadre es recull, per províncies, el nombre de vehicles sense assegurança i el percentatge que representen sobre el total del parc: