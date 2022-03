Els treballadors de la neteja de Torredembarra anuncien una vaga indefinida

Els treballadors denuncien la diferència salarial que existeix entre ells, tot i realitzar les mateixes tasques

Actualitzada 28/03/2022 a les 22:39

L'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, i el regidor de Via Pública i Manteniment, Raúl García, es van reunir ahir al matí amb representants de l'empresa concessionària del servei de recollida d'escombraries, Nordvert, i del servei de neteja de la via pública, Sorigué, i representants dels treballadors davant de la notificació per part del sindicat Confederació General del Treball (CGT) de la convocatòria de vaga indefinida a partir del pròxim 8 d'abril, a partir de les 7 del matí.L'Ajuntament va convocar aquesta reunió amb urgència per informar-se de primera mà del problema laboral intern que existeix entre ambdues parts. L'alcalde, Eduard Rovira, va explicar que espera que les empreses i els treballadors trobin una solució pels conflictes interns i no s'arribi a produir la vaga. En aquest sentit, l'Ajuntament estarà pendent de l'evolució del conflicte. Avui hi ha prevista una mediació al Departament de Treball de la Generalitat.

El sindicat CGT ha repartit cartells pel municipi on exposen els motius de la vaga. Assenyalen que aquests estan relacionats amb la diferència salarial que existeix entre els treballadors que, segons afirmen, realitzen les mateixes funcions i assenyalen que «no és un augment». També es queixen de les irregularitats que s'han produït reiteradament en les quanties de les nòmines de diversos treballadors, com per exemple en càlculs de plusos, vacances o pagues extraordinàries.



A més, els treballadors també denuncien la falta de resposta per part de les empreses respecte a la seguretat i la salut dels empleats. Especifiquen que les circumstàncies del seu àmbit de treball afecten greument a la salut i la integritat d'aquests, a part dels riscos que es deriven de la seva pròpia activitat laboral. Amb tot, convoquen aquesta vaga indefinida amb l'objectiu que les seves empreses, Sorigué i Norvert, deixin de dur a terme les pràctiques que la motiven i es pugui arribar a un acord.