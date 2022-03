Tarragona suma un mort per covid i 791 positius des de divendres

A partir d'aquesta setmana, Salut només oferirà les dades els dimarts i dijous

Actualitzada 29/03/2022 a les 11:37

Situació a Catalunya

El Camp de Tarragona ha sumat una nova defunció per covid des del passat divendres i la xifra total des de l'inici de la pandèmia és de 1.358 persones. A les Terres de l'Ebre el total es manté en 245 decesos. Cal recordar que ha partir d'aquesta setmana el Departament de Salut només proporcionarà dades el dimarts i dijous.Pel que fa al nombre de contagis, s'han comptabilitzat 620 al Camp de Tarragona des de divendres i 171 a l'Ebre. El total de casos confirmats per PCR o test d'antígens és de 178.937 i 48.076, respectivament.Salut ha notificat un increment de pacieents ingressats als hospitals de Tarragona i ja en són 85, tres més respecte les dades de divendres. Lees Terres de l'Ebre es mantenen amb 24 pacients ingressats. A les UCI hi ha 11 i 2 pacients, respectivament.Pel que fa al risc de rebrot, aquesta ha baixat als 480 punts a Tarragona i als 461 punts a l'Ebre. Mentre que la velocitat de propagació del virus es troba en 0,75 i 0,72 punts, respectivament.El Departament de Salut ha declarat 6 ingressats menys per covid-19 (855) i 17 crítics menys a l'UCI (77) respecte a l'últim balanç proporcionat el passat divendres. S'han registrat 6.262 nous casos confirmats per PCR o TA, i el global arriba a 2.418.531 des de l'inici de la pandèmia. El nombre de morts és de 26.889, que són 22 defuncions més notificades en els últims dies. L'Rt baixa una dècima, fins a 0,82, mentre que el risc de rebrot cau 103 punts, fins a 391. El 9,9% de les proves ha donat positiu l'última setmana. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 556 a 493 i la de 7 dies ho fa de 256 a 210. Salut comunicarà a partir d'ara les dades dos cops per setmana i concentra les proves diagnòstiques en els més vulnerables o greus.