Veïns de les Borges es queixen de l'obertura d'un centre de MENAS

L'Ajuntament està a l'espera d'un informe d'urbanisme de Tarragona

Actualitzada 27/03/2022 a les 19:53

Els veïns de les Borges del Camp s'oposen a la possible obertura d'un centre de menors que gestiona l'acollida de MENAS (Menors Estrangers No Acompanyats) al municipi. L'Institut de Treball i Serveis Socials (INTRESS) seria l'entitat que gestionaria el centre i, segons els veïns de les Borges, se situaria en un habitatge en règim de lloguer privat. L'Ajuntament només ha explicat al Diari Mes que resta a l'espera d'un informe d'urbanisme de Tarragona.

El fet que ha alertat als borgencs és la informació que tenen sobre aquest centre, ja que abans estava prestant serveis en un habitatge de Torredembarra on, segons els veïns, es van produir molts aldarulls i es va haver de demanar més seguretat ciutadana pels «delictes comesos per un grup de joves ex MENA majors d'edat que havien ocupat una casa». Donat que el propietari de l'habitatge de Torredembarra no els vol renovar el contracte, INTRESS estaria buscant un nou domicili. En un comunicat, els veïns de les Borges assenyalen que «no volem que la tranquil·litat del nostre poble es pugui veure violentada per aldarulls similars».

Els veïns creuen que l'habitatge de les Borges del Camp no reuneix les condicions idònies per a cobrir aquests serveis. Destaquen que és una casa ubicada en un camí sense la infraestructura adequada per a l'aparcament de vehicles i, per tant, els 14 treballadors amb els quals compta aquest centre no disposaran de lloc per deixar els seus vehicles. També assenyalen que, en el temps lliure dels menors, que tenen entre 14 i 18 anys, el lloc més pròxim que tenen per esbargir-se és el poble de les Borges, que es troba separat per la carretera nacional N-420 i no compta amb cap pas de vianants per on poder creuar amb seguretat. Per acabar, els veïns afirmen que el camí on s'ubica l'habitatge «no disposa de contenidors de recollida selectiva ni una xarxa de clavegueram per garantir les condicions de salubritat i no contaminació en un habitatge on ha de conviure una elevada quantitat de persones».

FM, veí del municipi, afirmava que els borgencs ja estan recollint firmes per evitar que l'Ajuntament permeti l'arribada del centre al municipi. A més, FM explicava al Diari Mes que «no és que no els vulguem, és que ens fa por que no s'integrin i facin mal».