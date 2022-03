El troben inconscient i acaba denunciat per quadruplicar la taxa d'alcohol a Roda

L'home de 37 anys va ser sancionat amb 1.000 euros, a més de perdre sis punts del seu carnet de conduir

Actualitzada 28/03/2022 a les 13:31

Un veí de 37 anys ha estat denunciat per gairebé quadruplicar la taxa d'alcohol en aire expirat, 0,94 mg/l. Un ciutadà va trobar el conductor inconscient, parat amb el seu vehicle i sense reaccionar a cap estímul. Per aquest motiu va alertar a les autoritats.Un cop allí, la Policia Local va comprovar que el conductor no reaccionava i van activar els serveis d'emergència. Van continuar atenent el conductor, qui als pocs minuts va començar a despertar i es va comprovar que l'esvaïment no havia estat provocat per un problema de salut sinó que l'individu estava sota els efectes de l'alcohol.Un cop el conductor va recuperar la consciència va manifestar que es trobava bé i «que l'únic que volia era posar benzina i que estava esperant el seu torn», segons l'informe policial.Davant la situació, els agents van procedir a realitzar la prova d'alcoholèmia, la qual va obtenir el resultat de 0,94 mg/l. En superar la taxa permesa i ser, a més a més, superior a 0,50 mg/l en aire expirat, la sanció és de 1.000 euros i el conductor perdrà sis punts del seu carnet de conduir. El vehicle va ser immobilitzat i es van instruir diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat viària. L'individu ha estat citat davant l'autoritat judicial el proper dimecres.