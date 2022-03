Sis detinguts per estafar 100.000 euros contractant línies de telèfon i préstecs

De moment, hi ha 34 afectats repartits entre França i 18 províncies d'Espanya, entre les quals hi ha Tarragona

Actualitzada 28/03/2022 a les 12:18

La Guàrdia Civil ha detingut sis persones en desarticular una organització criminal especialitzada en estafes telemàtiques que hauria comès a Espanya i França almenys 94, amb 18 empreses afectades en altres províncies i un perjudici econòmic de més de 100.000 euros.L'Operació Deal ha estat duta a terme per la Guàrdia Civil de Sagunt (València) i s'ha desarticulat una banda dedicada a cometre estafes després de deixar publicitat als netejaparabrises, on s'anunciaven com una empresa de compravenda de vehicles de segona mà.A més, se'ls atribueix delictes d'estafa, usurpació d'identitat, falsedat documental, organització criminal, blanqueig de capital i defraudació de fluid elèctric, i arribant a estafar més de 100.000 euros, segons fonts del cas.L'operació va començar l'octubre del 2021, després d'una denúncia a Sagunt i es va poder verificar que el modus operandi consistia a deixar publicitat als netejaparabrises dels cotxes on els estafadors s'anunciaven com una empresa de compravenda de vehicles de segona mà, amb la qual cosa accedien a la documentació personal de la víctima.Amb aquesta documentació, els ara detinguts contractaven línies de telèfons i comptes bancaris al seu nom per sol·licitar crèdits. Mitjançant aquests préstecs financers i mitjançant una targeta de crèdit, a nom de les víctimes compraven productes d'alta gamma com ara telèfons mòbils, bicicletes, joies, electrodomèstics i fins i tot lingots d'or.Les víctimes eren coneixedores d'aquests préstecs quan eren requerides per les empreses de gestió de cobraments o dels jutjats.L'avenç de la investigació va permetre esbrinar que els caps de l'organització eren un pare i els seus dos fills, amb tasques específiques: el progenitor s'encarregava de la captació de la documentació, mentre que els fills feien les estafes i les usurpacions.Durant l'operació es va descobrir que els detinguts no exercien cap tipus d'activitat laboral però portaven un elevat nivell de vida, gastant els diners estafats a casinos, lleure, spas, salons de bellesa i fins i tot operacions d'estètica.La investigació va permetre constatar que era una organització criminal que operava de manera itinerant entre França i Espanya amb un total de 18 empreses afectades d'àmbit nacional.Fins ara s'han localitzat 34 afectats repartits entre França i 18 províncies del territori nacional: Àlaba, Barcelona, ​​Burgos, Cantàbria, Castelló, Girona, Gijón, Granada, Guadalajara, Jaén, Madrid, Màlaga, Múrcia, Palència, Tarragona, València , Valladolid i Saragossa.El 14 de febrer passat, els investigadors van fer tres registres a Paterna (València), van decomissar 4 vehicles, 10.000 euros en efectiu i material tecnològic amb què realitzaven les estafes, entre d'altres.A més, aquell dia es va detenir cinc persones. Arran d'aquests registres i després de l'anàlisi de la documentació intervinguda, els dies 22 i 23 de febrer es va arrestar un altre home i una dona va quedar com a investigada, tots dos com a suposats integrants del grup criminal, afegeix la Guàrdia Civil.El valor dels efectes recuperats està valorat en més de 30.000 euros i s'han esclarit 94 delictes.Les diligències han estat lliurades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Sagunt, que ha decretat l'ingrés a la presó dels tres caps de l'organització.