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Consum
Primer pla del sortidor d'una benzinera.

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Primer pla del sortidor d'una benzinera.

Preu de la gasolina d'avui, 28 de març, a Tarragona: Les benzineres més barates

Selecció de les benzineres més econòmiques de Gasoil i Gasolina Sense Plom 95 a Tarragona

Actualitzada 28/03/2022 a les 07:42

El preu de la benzina a Espanya s'ha disparat, però això ja no és cap novetat. De fet, la seva pujada indiscriminada ha propiciat el descontentament de la població i, fins i tot, ha desencadenat la manifestació de transportistes.

Així doncs, des del Diari Més, t'indiquem a continuació on es troben les benzineres més barates a la demarcació de Tarragona.
 
Preus de Gasoil A a Tarragona

1 ALCAMPO a TORTOSA
     CARRETERA EIX DE L'EBRE		 1,699 €/l
2 OIL PRIX a TARRAGONA
     CARRER EIX TRANSVERSAL		 1,737 €/l
3 ALCAMPO a REUS  
     CARRER PARE MANYANET		 1,749 €/l
4 BENZINERA REUS a REUS
     AVINGUDA MARIA FORTUNY, 93		 1,749€/l
5 GALP&GO a ROQUETES
     POL. LA RAVALETA, PARCEL·LA 1		 1,759 €/l
6 GM FUEL STATIONS a ELS MASOS COMA-RUGA
     CRTA. N-340, KM 1187		 1,779 €/l
7  GALP a L'AMPOLLA
    CRTA. N-340, KM 1101		 1,804 €/l
8 GALP a AMPOSTA
     PARTIDA DE TOSSES, 9106		 1,829 €/l
9 GALP a LA GALERA
     CRTA. TP-3311, KM 3,1 		 1,834 €/l
10 CEPSA a REUS
     CARRER TARRAGONA, 55		 1,839 €/l
 
Preus de Gasolina 95 a Tarragona

1 ALCAMPO a TORTOSA
     CRTA. EIX DE L'EBRE		 1,659 €/l
2 BENZINERA REUS a REUS
     AVINGUDA MARIA FORTUNY, 93		 1,694 €/l
3 GALP&GO a ROQUETES
     POL. LA RAVALETA, PARCEL·LA 1		 1,704 €/l
4 ALCAMPO a REUS
    CARRER PARE MANYANET		 1,709 €/l
5 GM FUEL STATIONS a ELS MASOS COMA-RUGA
     CRTA. N-340, KM 1187		 1,739 €/l
6 OILPRIX a ALCOVER
     C-14, KM 19,50		 1,779 €/l
7 CEPSA a TARRAGONA
    CRTA. N- 420, KM 867		 1,799 €/l
8 CEPSA a REUS
     CARRER TARRAGONA, 55		 1,799 €/l
9 CEPSA a TARRAGONA
    CRTA. N-420, KM 867		 1,799 €/l
10 PETROCAT DIRECTE a TARRAGONA
     CR. AP-1, KM 0,3		 1,799 €/l
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