Preu de la gasolina d'avui, 28 de març, a Tarragona: Les benzineres més barates

Primer pla del sortidor d'una benzinera.ACN
Actualitzada 28/03/2022 a les 07:42
|1
|ALCAMPO a TORTOSA
CARRETERA EIX DE L'EBRE
|1,699 €/l
|2
|OIL PRIX a TARRAGONA
CARRER EIX TRANSVERSAL
|1,737 €/l
|3
|ALCAMPO a REUS
CARRER PARE MANYANET
|1,749 €/l
|4
|BENZINERA REUS a REUS
AVINGUDA MARIA FORTUNY, 93
|1,749€/l
|5
|GALP&GO a ROQUETES
POL. LA RAVALETA, PARCEL·LA 1
|1,759 €/l
|6
|GM FUEL STATIONS a ELS MASOS COMA-RUGA
CRTA. N-340, KM 1187
|1,779 €/l
|7
| GALP a L'AMPOLLA
CRTA. N-340, KM 1101
|1,804 €/l
|8
|GALP a AMPOSTA
PARTIDA DE TOSSES, 9106
|1,829 €/l
|9
|GALP a LA GALERA
CRTA. TP-3311, KM 3,1
|1,834 €/l
|10
|CEPSA a REUS
CARRER TARRAGONA, 55
|1,839 €/l
|1
|ALCAMPO a TORTOSA
CRTA. EIX DE L'EBRE
|1,659 €/l
|2
|BENZINERA REUS a REUS
AVINGUDA MARIA FORTUNY, 93
|1,694 €/l
|3
|GALP&GO a ROQUETES
POL. LA RAVALETA, PARCEL·LA 1
|1,704 €/l
|4
|ALCAMPO a REUS
CARRER PARE MANYANET
|1,709 €/l
|5
|GM FUEL STATIONS a ELS MASOS COMA-RUGA
CRTA. N-340, KM 1187
|1,739 €/l
|6
|OILPRIX a ALCOVER
C-14, KM 19,50
|1,779 €/l
|7
|CEPSA a TARRAGONA
CRTA. N- 420, KM 867
|1,799 €/l
|8
|CEPSA a REUS
CARRER TARRAGONA, 55
|1,799 €/l
|9
|CEPSA a TARRAGONA
CRTA. N-420, KM 867
|1,799 €/l
|10
|PETROCAT DIRECTE a TARRAGONA
CR. AP-1, KM 0,3
|1,799 €/l
Redacció i administració: Carrer Manuel de Falla, 12 Baixos. Tarragona977 21 11 54
Redacció a Reus: Carrer Llovera, 18. 1r 1a. 43201 Reus977 32 78 43
diari.mes és un mitja
auditat per OJDInteractiva
Amb la col·laboració de: