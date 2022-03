Nou distintiu per detallar l'origen dels vins de la DO Montsant

Les ampolles explicaran si el producte ve d'un viticultor, embotellador o comercialitzador

Actualitzada 28/03/2022 a les 07:47

La Denominació d'Origen Montsant ha establert un sistema de distintius que indicarà el procés de comercialització dels vins. El consell regulador ha fixat tres categories per detallar l'origen de les ampolles, que diferenciaran entre si provenen d'un viticultor-elaborador, un elaborador-embotellador o una empresa comercialitzadora. La presidenta de la DO Montsant, Pilar Just, ha explicat a l'ACN que l'objectiu «és augmentar la transparència de cara els consumidors i garantir la traçabilitat del producte». Just ha detallat que l'organisme hi ha treballat durant els darrers quatre anys i ha posat en valor que s'ha aconseguit el consens de tots els membres de la DO.«Volem demostrar i treballar amb transparència. A vegades les etiquetes no diuen tot el que és un vi», ha destacat la presidenta. Les tres categories fan referència a diferents maneres de comercialitzar el vi. Tot i el temps que hi han estat treballant, Just ha reconegut que l'operació policial contra l'empresa Reserva de la Tierra -que hauria venut de manera fraudulenta vins de diferents DO tarragonines- ha precipitat una mica la decisió. Amb tot, els segells s'aniran col·locant a les ampolles de manera progressiva i d'aquí dos anys ja estarà totalment establert.Així, el distintiu de viticultor-elaborador el tindran els cellers que tenen les seves vinyes i que elaboren els seus vins. El segell d'elaborador-embotellador el duran els cellers que tenen més demanda de la que poden abastir amb la seva pròpia producció i que han de comprar partides de raïm o vi a altres cellers i viticultors per, després, embotellar-les. Finalment, la categoria de comercialitzadora s'ha reservat per aquelles empreses que no tenen un celler i que únicament intervenen en la comercialització del vi, a partir de comprar partides i embotellar amb la seva marca.