L'edat mitjana d'aquests és de 67 anys

Actualitzada 27/03/2022 a les 18:15

La mitjana d'edat dels pacients amb covid ingressats a les UCI dels hospitals de Tarragona i Reus és de 67 anys. En data de 25 de març, hi ha una dotzena de persones a les Unitats de Cures Intensives, sis a l'hospital Joan XXIII de Tarragona i una al Santa Tecla, i cinc més a l'hospital Sant Joan de Reus, segons dades de Salut. D'aquestes, un 42% –cinc malalts– requereixen ventilació mecànica. Segons la mitjana dels tres hospitals, els pacients passen 51 dies amb ventilació mecànica.

Aquests són els casos més greus que es troben a hores d'ara hospitalitzats, quan a Catalunya, avui es començarà a aplicar el nou protocol que estableix que les proves de diagnòstic davant de símptomes de la covid es faran només en persones majors de 60 anys, immunodeprimides o embarassades, en entorns sanitaris o en residències, i en casos que requereixin ingrés. De fet, és en el col·lectiu de persones de 60 o més anys on es registren els casos més freqüents d'ingressos a les UCI. Des del passat 19 d'abril de 2021, s'han produït 438 ingressos a les UCI dels tres hospitals esmentats amb una edat mitjana de 59 anys. En aquest període, però, la franja d'edat dels malalts ha estat entre els 18 i els 84 anys. Més de la meitat, un 67,3%,eren homes, i un 32,7%, dones (292 homes i 142 dones).

Salut comença avui la nova estratègia estatal davant de la covid-19, que implica deixar de comptar els casos un a un i eliminar l'aïllament de les persones asimptomàtiques o símptomes lleus. El nou protocol estableix que les proves de diagnòstic davant de símptomes de la covid es facin només en persones majors de 60 anys. Les baixes laborals només es realitzaran amb criteris clínics –a grans trets, es donaran només quan els símptomes impedeixin anar a treballar–, si bé es matindrà també un aïllament d'almenys cinc dies en els entorns vulnerables, com residències. Les proves d'autodiagnòstic no es consideraran per confirmar una infecció.