La urbanització Tàrraco de Cambrils estrena un nou circuit d'exercicis per a gent gran

Els cinc aparells gimnàstics han estat una donació de les instal·lacions esportives i recreatives Esquirol Park

Actualitzada 28/03/2022 a les 19:18

La urbanització Tàrraco de Cambrils compta amb un nou circuit d'exercicis per a la gent gran format per cinc aparells de gimnàstica donats per un empresari cambrilenc. L'Ajuntament s'ha encarregat de pintar i adequar els elements i instal·lar-los en un parc situat entre els carrers Mart, Migjorn i Terral, on també hi ha una àrea de jocs infantils.A més d'instal·lar els aparells gimnàstics, l'Ajuntament ha realitzat diferents accions de millora a la zona, com l'arranjament de la vorera sud, cantonada amb el carrer Mart, per millorar la visibilitat del gir i evitar que s'entolli l'aigua en aquest punt.Aquest nou circuit d'aparells gimnàstics és el setè que s'obre al municipi i dona servei a la zona de ponent juntament amb el que hi ha instal·lat a Horta de Santa Maria. La creació d'aquests circuits, ubicats en diferents punts del municipi per cobrir el màxim de població, s'emmarca en l'objectiu de promoure l'hàbit de fer esport de manera regular, especialment entre les persones grans.Els diferents aparells estan pensats per treballar diferents parts del cos. Es recomana estirar abans i després de realitzar els exercicis, evitar les hores de més calor i beure aigua abundant durant la pràctica esportiva, tenir en compte les capacitats i mesurar l'esforç, ser constant i iniciar la pràctica amb aquests aparells de forma gradual, tant en les repeticions com en la intensitat.