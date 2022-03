La Setmana Medieval de Sant Jordi ja té pregonera, Mònica Usart

La meteoròloga donarà el tret de sortida a la 35a edició de la festa, el 22 d'abril a Montblanc

Actualitzada 28/03/2022 a les 11:09

La meteoròloga Mònica Usart i Rodríguez farà el pregó de la Setmana Medieval, que es celebrarà a Montblanc entre el 22 d'abril i l'1 de maig. La 35a edició reprèn la plena normalitat després de la pandèmia, i ja ha posat a la venda al seu web les entrades dels principals espectacles.

El pregó tindrà lloc el 22 d'abril, a les 6 de la tarda, a la plaça Major de Montblanc. L'acte és també la primera sortida de les comitives de les quatre cases nobles i la família reial escollida enguany, acompanyades pel consistori municipal.

Mònica Usart és llicenciada en Física i màster en Meteorologia. Té una àmplia trajectòria com a meteoròloga i divulgadora científica a diferents mitjans de comunicació, iniciant la seva carrera professional a Televisió de Catalunya i a Betevé. El novembre del 2010 va començar a treballar a RAC1 i RAC105. Des d'aleshores, n'és la responsable de la previsió del temps, així com d'explicar les notícies científiques. També és la conductora del podcast Oxigen de RAC1, en el qual aquesta temporada explica fenòmens extrems, com ara la darrera riuada del riu Francolí.

La pregonera de la Setmana Medieval d'enguany també dóna conferències i és autora d'èxit de tres llibres per a tots els públics.