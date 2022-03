La Fira Marítima de la Costa Daurada tornarà a Cambrils del 13 al 15 de maig

La previsió és reunir una cinquantena d'expositors i assolir les xifres de visitants prèvies a la pandèmia

Actualitzada 28/03/2022 a les 16:41

Cambrils serà novament l'epicentre de la nàutica a la costa catalana durant tres dies durant la celebració de la Fira Marítima de la Costa Daurada (FMCD), després de dos anys sense poder dur a terme l'esdeveniment a causa de les restriccions per la Covid. La 13a edició de la fira, amb les instal·lacions del Club Nàutic Cambrils com a escenari, se celebrarà entre el 13 i el 15 de maig de 2022.

El Club Nàutic Cambrils (CNCB) organitzarà un any més la FMCD per delegació de l'Ajuntament de Cambrils amb l'objectiu de promocionar el sector nàutic a casa nostra i mostrar les darreres novetats pel que fa a productes i serveis, a més d'activitats relacionades amb la nàutica per a tots els públics. La Fira suposa una cita ineludible per al sector nàutic com punt de trobada d'empreses de primer nivell.

La FMCD ocuparà un espai de més de 18.000 m2 i comptarà amb una cinquantena d'empreses expositores. La previsió és assolir les xifres de visitants de passades edicions, en les quals la Fira va atraure més de 15.000 persones. Tant el consistori cambrilenc com el Club Nàutic Cambrils han apostat per la seva celebració després de dos anys d'haver de cancel·lar-la a causa de les restriccions marcades per la situació de la Covid.

En la signatura del conveni de col·laboració entre el CNCB i l'Ajuntament de Cambrils, que ha tingut lloc al Club aquest matí, s'ha celebrat la continuació tant de la col·laboració com del fet que finalment la Fira Marítima de la Costa Daurada es pugui dur a terme d'aquí a menys de dos mesos.