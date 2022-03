La Canonja substituirà l'enllumenat públic per LEDS per millorar l'eficiència energètica

El projecte, que s'executarà en tres fases, permetrà un estalvi energètic total i d'emissions d'aproximadament un 72%

Actualitzada 28/03/2022 a les 16:31

El Ple de l'Ajuntament de la Canonja aprovarà inicialment, aquest dijous, el projecte tècnic del Pla de renovació i millora de l'enllumenat públic del municipi. El projecte que s'executarà en tres fases, s'ha valorat en 954.595,18 euros i permetrà un estalvi energètic total i d'emissions d'aproximadament un 72%.

Aquest projecte definirà els treballs necessaris per renovar i adequar les instal·lacions de l'enllumenat exterior del municipi per obtenir una millora en conceptes d'eficiència energètica.

En el projecte s'indicaran les actuacions que es duran a terme així com les característiques tècniques i de seguretat que hauran de reunir les instal·lacions, de manera que la seva execució s'ajusti a la normativa vigent.

El projecte contempla la substitució de totes les lluminàries de la Canonja per tecnologia LED, així com la renovació dels quadres de comandament de manera que es pugui fer el control i la monitorització amb un sistema de telegestió.

El termini estimat de durada dels treballs d'execució de l'obra completa és de disset mesos: sis per la primera fase, sis per la segona i cinc per la tercera.