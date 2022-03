Els treballadors de la recollida d'escombraries i neteja pública de Torre faran vaga indefinida

L'alcalde ha reunit a l'empresa i empleats per tal de conéixer de primera mà els motius del conflicte

Actualitzada 28/03/2022 a les 13:10

L'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, i el regidor de Via Pública i Manteniment, Raúl García, s'han reunit aquest dilluns amb representants de l'empresa concessionària del servei de recollida d'escombraries i del servei de neteja de la via pública (Nordvert – Sorigué) i representants dels treballadors davant de la notificació per part del sindicat CGT de la convocatòria de vaga indefinida a partir del pròxim 8 d'abril.El consistori ha convocat la reunió per informar-se de primera mà del problema laboral intern existent entre ambdues parts. Demà hi ha prevista una mediació al Departament de Treball de la Generalitat. L'alcalde, Eduard Rovira, ha explicat que espera que empresa i treballadors trobin una solució i no s'arribi a produir la vaga. En aquest sentit, l'Ajuntament estarà pendent de l'evolució del conflicte.