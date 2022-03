El corriol camanegre et necessita

GEPEC-EdC busca voluntaris per fer el seguiment i protegir aquest ocell durant la temporada de cria

Actualitzada 27/03/2022 a les 18:40

El corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) és un ocell de petites dimensions que nidifica a la platja. Aquesta espècie, amb presència en diversos municipis de les comarques del Tarragonès, el Baix Penedès i el Garraf, es troba en una situació molt delicada. S'ha determinat que, a tot l'Estat, la seva població ha patit un declivi del 81% des del 1989, mentre que, si s'acoten les dades al període, entre 2007 i 2020, aquest ha estat del 67%. Tant és així, que el Llibre Vermell de les Aus d'Espanya ha modificat la categoria de l'espècie, situant-la com a espècie en perill d'extinció.

Per fer front a aquesta realitat, el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans GEPEC-EdC ha creat el Grup de voluntariat del corriol camanegre. La seva funció consisteix a fer prospeccions a les platges per tal de localitzar exemplars i nius de corriol, avisar a les autoritats pertinents i instal·lar proteccions provisionals per evitar-ne la predació.

Entre els mesos de març i agost, el corriol camanegre fa el niu i cria els pollets a la platja. Però la massificació de les platges, la manca de tranquil·litat, la contaminació, l'entrada de gossos (especialment els deslligats) i la disminució d'àrees naturals en el nostre litoral dificulten aquesta nidificació. És per això, expliquen des de l'entitat ecologista, que cal vetllar perquè l'activitat humana al litoral no sigui un entrebanc, i d'aquí que facin una crida per trobar voluntaris que s'ocupin de fer les funcions de salvaguarda dels seus nius, així com de vetllar per l'augment de tranquil·litat de les àrees de nidificació, l'alimentació i descans de les parelles, i l'obtenció de dades per afavorir la seva conservació.

Les persones interessades a sumar-se al projecte no necessiten tenir coneixements previs, però poden fer formació a través de la mateixa entitat. Així per exemple, el pròxim dimecres 6 d'abril a les 18.30 h. oferiran una xerrada virtual gratuïta moderada pel tècnic del GEPEC-EdC Xavi Pedro.

Els responsables del projecte expliquen que, a més de comptar amb una xarxa de voluntaris, el suport dels ajuntaments els és imprescindible per salvar els corriols camanegres (per la campanya d'aquest 2022 el GEPEC-EdC torna a comptar amb el suport dels ajuntaments de Sitges, Cubelles, Cunit i Calafell). En aquest punt, recorden també que una bona qualitat de les platges és determinant per a la supervivència de l'espècie. Per això també treballen per impulsar un canvi de dinàmica a les platges (respectant les restes d'algues i plantes que aporten nutrients i microorganismes vitals per l'alimentació del corriol), així com la regeneració dels ecosistemes dunars i la seva vegetació pròpia.

Els interessats a fer-se voluntaris poden posar-se en contacte amb GEPEC-EdC (www.gepec.cat). Allà hi trobaran un formulari d'inscripció així com informació addicional sobre el projecte que estan tirant endavant.