Detinguts per tenir dos ordres de cerca després de provocar un accident a Cambrils

Els arrestats van fugir després de patir l'incident a l'avinguda Horta Santa Maria

Actualitzada 28/03/2022 a les 09:19

La Policia Local de Cambrils va detenir el passat divendres els dos ocupants d'un vehicle per tenir una orde de cerca i detenció cadascun d'ells.Els fets van passar cap a pocs minuts per les onze de la nit, quan un vehicle va provocar un accident per encalç a l'avinguda Horta Santa Maria i va fugir del lloc dels fets. Per la qual cosa, van alertar a la Policia Local, la qual va iniciar la cerca del vehicle causant.Una hora més tard, una patrulla el va localitzar i va procedir a la identificació dels ocupants. El conductor de 46 anys va quedar detingut per tenir una ordre de detenció del Jutjat de Reus; mentre que la ocupant de 43 anys també va ser arrestada per tenir una ordre de detenció del Jutjat de Lalin (Galicia).