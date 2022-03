Denuncien una presumpta estafa en una promoció d'habitatges del Catllar

La cancel·lació de la promoció de l'empresa Smartliving Barcelona hauria provocat pèrdues de 170.000 euros als afectats

Dotze famílies de la demarcació de Tarragona han presentat una demanda civil contra la promotora immobiliària Smartliving Barcelona per apropiació indeguda de capital i aquesta setmana presentaran també una querella per possible estafa. I és que, després de gairebé un any d'haver abonat els contractes de reserva per a la compra d'un habitatge sobre plànol de la promoció Los Olivos del Catllar, a finals de febrer se'ls va informar de la cancel·lació de la promoció immobiliària i encara no han aconseguit recuperar tots els diners que es van entregar a compte.

Els fets es remunten al mes d'abril de l'any passat, quan Smartliving Barcelona va encarregar a Funkel Marketing, una empresa més coneguda com a Metrohome, la comercialització de la promoció Los Olivos, ubicada a la urbanització Mas de Cargol del Catllar. Segons explica l'advocada dels afectats, Àngels Montañola, Metrohome va fer els contractes de reserva dels habitatges a cada un dels clients, demanant el 5% del total del cost, una quantitat que oscil·la entre els 10.000 i els 15.000 euros, «quan habitualment es demana entre 2.000 i 3.000 euros, sigui quin sigui el cost total de la casa». El passat mes de juliol, l'advocada va pressionar Metrohome per aconseguir un contracte d'arres per a alguns dels afectats. «Ho vaig fer per assegurar que, si no es complien els terminis, els meus clients tinguessin assegurat no només el retorn dels diners entregats a compte, sinó la duplicació d'aquesta quantitat». A d'altres afectats, però, no només no se'ls va fer aquest tipus de contracte, sinó que se'ls van demanar més diners «en concepte de ves a saber què», comenta Montañola.

En veure que les obres no començaven, els afectats van pressionar Metrohome, que «va culpar l'Ajuntament del Catllar d'un retard en la tramitació de les llicències, una qüestió que el consistori va negar al·legant que no havia entrat cap sol·licitud de llicència per a aquesta promoció», explica l'advocada. «Sembla que al setembre sí que es van presentar els papers a l'administració, però no es van aconseguir els permisos per alguna desavinença entre les parts», afegeix. El gener d'enguany, un cop caducat el contracte d'arres, Montañola va demanar, a través d'un burofax, les arres doblades dels clients a Smartliving i la «sorpresa va ser que el domicili social de l'empresa era desconegut». «Aleshores vaig enviar un altre burofax a l'adreça de les oficines tècniques de Smartliving a Barcelona i aquest va ser rebutjat», afegeix. «Això ja començava a fer pudor», comenta Montañola.

Finalment, al febrer, va aconseguir que algun dels afectats recuperés l'import de les arres, «però no doblades». D'altres, en canvi, no només no han pogut recuperar els diners, «sinó que han arribat a pagar fins a 55.000 euros, que ara també estem reclamant per la via judicial», apunta Àngels Montañola.

Entre tots els afectats han perdut entre 160.000 i 170.000 euros. «Parlem de parelles joves que, en alguns casos, havien destinat tots els seus estalvis a la compra d'aquestes cases i ara es troben sense casa i sense els diners», explica Isaac González, l'advocat penalista que col·labora amb Montañola i que porta la querella per presumpta estafa. Segons González, «aquesta promoció no es farà mai i, per tant, cal investigar què ha passat, no només perquè no han tornat els diners als afectats, que estaríem parlant d'apropiació indeguda de capital, sinó perquè això fa pudor d'engany. Com pots pactar uns terminis de construcció si no has demanat ni la llicència», apunta. «Es per això que necessitem ajuda del jutjat i presentarem aquesta setmana una querella per presumpta estafa», diu.

Segons expliquen els advocats, una de les empreses implicades, Metrohome, compta, entre les seves cares visibles, amb Yago Zarroca, «que sabem que està sent investigat per altres presumptes estafes, és per això que pensem que cal investigar el cas i demanar justícia per a un conjunt de famílies que han invertit tots els seus diners en el que havia de ser la seva casa per a molts anys i ara es troben sense casa i sense diners».