Cambrils recupera la Fira Marítima de la Costa Daurada després de dos anys suspesa

L'esdeveniment se celebrarà del 13 al 15 de maig i espera superar els més de 15.000 visitants

Actualitzada 28/03/2022 a les 14:50

Cambrils ha recuperat la Fira Marítima de la Costa Daurada després de dos anys suspesa a causa de la pandèmia, de manera la tretzena edició se celebrarà del 13 al 15 de maig, segons informa el Club Nàutic de Cambrils.El certamen comptarà amb més d'una cinquantena d'empreses expositores distribuïdes en més de 18.000 metres quadrats.L'objectiu és superar els més de 15.000 visitants rebuts en les anteriors edicions per promocionar el sector nàutic i mostrar les novetats en productes i serveis.El Club Nàutic organitza per delegació de l'Ajuntament de Cambrils aquesta fira, que també busca promocionar les activitats relacionades amb la nàutica per a tots els públics.Per a això, totes dues parts han subscrit un conveni marc de col·laboració.