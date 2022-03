És un dels municipis més afectats, tot i que ha guanyat un tros nou de platja

Actualitzada 28/03/2022 a les 13:41

El litoral tarragoní afectat pel temporal dels darrers dies es refà i l'aigua del mar comença a recuperar, poc a poc, el seu nivell. Malgrat tot, els efectes són encara ben visibles, sobretot a les platges de la Costa Daurada nord. És el cas d'Alfatulla, on aquest dilluns uns operaris enretiraven canyes i vegetació acumulada en l'estret tros de sorra que ha deixat el temporal marítim.Amb tot, l'altra cara de la monera és que aquesta platja, de gairebé un quilòmetre, ha guanyat en llargada per l'increment de sorra en un dels extrems -el del fortí-, una situació insòlita que feia anys que no es veia. Igualment s'ha demanat al Servei Provincial de Costes que aporti sorra per reomplir la part central, una problemàtica reiterativa.