Ajornat el desnonament d'una dona amb tres menors a càrrec al Vendrell

L'afectada té un informe de vulnerabilitat dels serveis socials i el proper llançament està reprogramat pel 19 de maig

Actualitzada 28/03/2022 a les 17:44

El desnonament d'una mare i els seus tres fills menors d'edat -un dels quals amb una discapacitat- al Vendrell previst per aquest dilluns s'ha ajornat. El jutjat l'ha posposat fins el 19 de maig ja que l'afectada no havia rebut assessorament legal i a més té un informe de vulnerabilitat dels serveis socials.Davant l'immoble, que la família okupa, s'han concentrat una quinzena de persones per donar suport a l'afectada i intentar evitar el desnonament, en cas que s'hi haguessin presentat els Mossos d'Esquadra. Membres del Sindicat d'Habitatge del Baix Penedès han lamentat que els serveis socials municipals no li hagin donat una solució habitacional. La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca ha avançat que li facilitaran un advocat.