Els pagesos es manifesten arreu de Catalunya per denunciar «l'abús de les distribuïdores»

El sector s'ha mobilitzat a diferents punts del país perquè assegura que estan «perdent diners per treballar»

Actualitzada 26/03/2022 a les 12:42

Els pagesos s'han manifestat arreu de Catalunya aquest dissabte per denunciar el que consideren un «abús de les distribuïdores» a l'hora de fixar els preus de compra dels aliments. Asseguren que se'ls paga per sota del cost de producció i que, per tant, estan «perdent diners per treballar».El sector acusa les distribuïdores de pagar en funció del preu màxim que es fixen al supermercat i això obliga al pagès a vendre per una quantitat que no li permet cobrir les despeses, especialment en el cas de la llet.Per tot plegat, s'han mobilitzat arreu del territori amb tractorades i concentracions a Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona a la plana de Lleida a la Catalunya Central, a l'àrea metropolitana a les comarques gironines i al Pirineu,.