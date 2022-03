Creu Roja Tarragona allotja d'urgència 1.033 refugiats de la guerra d'Ucraïna

La Creu Roja Tarragona està allotjant d'urgència a 1.033 persones que han arribat a la demarcació de Tarragona arran de la guerra d'Ucraïna, segons ha informat l'organització humanitària. L'entitat els ha pogut hostatjar en sis establiments turístics de Tarragona, Salou, Vila-seca i el Vendrell. Amb un equip de prop de 50 professionals i voluntariat l'entitat també garanteix la manutenció i dona ajuda a l'hora de fer els tràmits administratius per tal que les persones refugiades puguin obtenir la protecció temporal a l'Estat. Alhora, també dona un cop de mà en altres gestions com l'expedició de la targeta sanitària o la compra de medicació. Alhora, ofereix diàriament suport psicosocial.

«La nostra màxima és que ningú es quedi al carrer. La part de manutenció i allotjament ara mateix està garantida», ha remarcat la coordinadora provincial de Creu Roja Tarragona, Anna Sabaté. Des de l'inici de l'emergència humanitària la Creu Roja ha atès 11.619 persones arribades a Catalunya a causa del conflicte a Ucraïna i n'ha allotjades més de 5.000, la majoria dones i nens. «Des de l'entitat anem redistribuint a totes aquestes persones en funció dels allotjaments disponibles a cada una de les demarcacions», ha explicat Sabaté.

Diàriament, un equip de prop de 50 persones voluntàries i tècniques s'organitza en diversos dispositius que ofereixen a les persones refugiades suport psicosocial, distribució d'ajuda bàsica d'aliments i de productes de primera necessitat, orientació jurídica i acompanyament. «Procurem que tothom tingui les necessitats bàsiques cobertes. Durant aquests dies hem acompanyat molta gent amb problemes de salut als centres d'atenció primària i hospitals, hem adquirit medicació per als qui ho necessiten i facilitat productes d'higiene bàsica i d'alimentació com ara bolquers, compreses, llet i alimentació infantil», ha detallat Sabaté.

A més, l'entitat ha incorporat a tots els dispositius voluntariat traductor per tal de facilitar la comunicació i l'atenció de les persones refugiades. Això permet que les persones ateses puguin traslladar les seves demandes i inquietuds, sempre tenint en compte la vessant emocional. A més, des de Creu Roja Joventut s'ofereixen activitats lúdiques als infants i joves per tal de crear un entorn més amable i que els seus tutors puguin realitzar els tràmits corresponents.

Respecte el que s'espera en les properes setmanes la coordinadora provincial ha afirmat: «és complicat fer una previsió de les persones que poden acabar arribant». «En els dispositius que es van posar en funcionament inicialment als principals punts d'entrada a Catalunya detectàvem moltes persones en trànsit, es a dir, que arribaven però marxaven a altres llocs de l'Estat on hi tenien gent que les podia acollir. Ara però, està arribant molta gent sense una xarxa de suport, que són les que s'acullen al dispositiu d'allotjament d'emergència de Creu Roja», ha indicat.

La Creu Roja atén les persones amb protecció temporal procedents d'Ucraïna sobre la base dels set eixos prioritaris del Programa d'Acollida i Integració de Persones Sol·licitants de Protecció Internacional del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions que l'entitat gestiona a la demarcació de Tarragona. Els eixos consisteixen en la cobertura personalitzada de les necessitats bàsiques, l'enfortiment del seu benestar emocional, l'assistència jurídica en el procés de sol·licitud de protecció internacional, el reforç de competències i habilitats per a l'autonomia personal, la creació d'itineraris per a la inserció laboral, la creació de xarxes amb la societat d'acolliment i el foment d'una participació ciutadana igualitària, i el reforç i suport en l'escolarització per a garantir l'èxit escolar dels menors.