Nova jornada a la baixa dels indicadors de la pandèmia a la demarcació

Salut ha notificat 353 nous positius i s'han reduït els ingressats als hospitals

Actualitzada 25/03/2022 a les 11:29

Situació a Catalunya

Els indicadors epidemiològics de la pandèmia continuen baixant a la demarcació de Tarragona. Aquest divendres el Departament de Salut ha notificat 353 nous positius, dels quals 282 pertanyen a la regió del Camp de Tarragona i 71 a les Terres de l'Ebre.Al Camp de Tarragona s'han registrat 178.317 casos confirmats per PCR o test d'antígens, 282 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre de casos acumulats des de l'inici de la pandèmia és de 180.428.Mentre que a la regió de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 48.005 casos confirmats per PCR o TA, 71 més que en el balanç anterior, i 48.532 si es tenen en compte totes les proves.Salut no ha registrat cap nova defunció en les darreres 24 hores a cap de les dues regions sanitàries. El total de morts des de l'inici de la pandèmia és de 1.357 persones a Tarragona i 245 a l'Ebre.El risc de rebrot cau 40 punts, fins a 683 al Camp de Tarragona; i a l'Ebre se situa en els 625 punts (-42). La velocitat de propagació del virus (RT) se situa en 0,89 i 0,8, respectivament.Als hospitals tarragonins hi ha 82 pacients ingressats, cinc menys que la jornada anterior; i als ebrencs hi ha 24 persones ingressades, una menys que en el darrer balanç.El Departament de Salut ha declarat 55 ingressats menys per covid-19 als hospitals (861) i 3 crítics menys a l'UCI (94). S'han registrat 2.907 nous casos confirmats per PCR o TA en les últimes hores, i el global ja arriba a 2.412.269 des de l'inici de la pandèmia. El nombre de morts és de 26.867, que són 15 defuncions més notificades en les últimes 24 hores. L'Rt baixa una centèsima, fins a 0,92, mentre que el risc de rebrot es redueix 20 punts, fins a 494. El 10,72% de les proves ha donat positiu l'última setmana. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 568,72 a 556,34 i la de 7 dies ho fa de 267,39 a 256,02. Els CAP van atendre aquest dijous 7.664 visites per covid.