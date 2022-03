Els tres parcs de cal·listènia de Cambrils ja estan en funcionament

Els nous parcs consisteixen en diferents elements estàtics que les persones utilitzen per fer exercicis fent servir el propi pes corporal

Actualitzada 25/03/2022 a les 19:31

Cambrils compta des d'aquest mes de març amb tres nous parcs de cal·listènia, que donen resposta a les demandes de ciutadania i esportistes que practiquen aquesta disciplina d'entrenament. Els nous parcs suposen una inversió de 31.343 euros i consisteixen en diferents elements estàtics que les persones usuàries utilitzen per fer exercicis fent servir el propi pes corporal.

L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, i la regidora d'Esports, Natàlia Pleguezuelos, van visitar ahir les noves instal·lacions que volen promoure l'esport a l'aire lliure i que han tingut una molt bona acollida durant aquests primers dies.

El circuit més gran està situat a la platja del Regueral, a l'alçada dels carrers Montbrió, Vila-seca i Frau, on hi ha els principals equipaments esportius de platja. En aquesta cèntrica zona també s'hi ubicaran dos nous camps de mini futbol platja/handbol, se substituiran els equipaments de vòlei platja per uns de nous, i es redistribuiran els elements existents per un millor aprofitament de l'espai.

El segon circuit s'ha instal·lat a la mateixa platja, a l'alçada de la Rambla del Regueral, i el tercer s'ha ubicat a l'entrada de La Llosa-La Dorada, passat el carrer Gladiols, en una zona de pas constant d'esportistes.

La cal·listènia és una modalitat esportiva que consisteix en l'entrenament dels grups musculars mitjançant el pes corporal i l'alternança de moviments de tensió, dinàmics i explosius, introduint-hi acrobàcies en la pràctica del free style. La paraula prové del grec kallos (bellesa) i sthenos (fortalesa).