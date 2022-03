Els paradistes del mercat de fruita de Valls arriben a un acord amb l'Ajuntament

Els comerciants s'instal·laran a partir de dissabte a les places del Blat i de l'Oli i a la zona d'aparcament de Sant Antoni

Actualitzada 25/03/2022 a les 13:20

L'Ajuntament de Valls i els paradistes del mercat han tancat l'acord definitiu per instal·lar el mercat tradicional d'alimentació de la fruita i la verdura dels dimecres i dissabtes en tres espais situats tots a l'interior del centre històric. D'aquesta manera, a partir de demà dissabte l'activitat del mercat es reprendrà i a més de la plaça de l'Oli, on ja estaven instal·lats, les parades s'ubicaran també, com a novetat, a l'aparcament de superfície del carrer de Sant Antoni i la plaça del Blat.La primavera de 2020 i a causa de la covid-19, el mercat es va traslladar a la zona del Portal Nou per garantir les mesures de salut i de distancia personal. L'any 2021, amb la millora de l'evolució de la pandèmia, una part dels paradistes ja va tornar a la plaça de l'Oli i ara, a partir de demà dissabte, es completarà el retorn de la totalitat del mercat a l'interior del centre històric situant les parades també a la plaça del Blat i l'aparcament de Sant Antoni com a nous espais.Els tres emplaçaments on se situarà a partir de demà dissabte el mercat són molt propers entre ells i d'aquesta manera es genera un nou circuït per als clients, més còmode, accessible i compactat. A més, s'obrirà per als vianants el pas que, a través de la zona del Museu Casteller, comunica de manera directa les places de l'Oli i del Blat. La plaça de l'Oli esdevé així l'àrea central del mercat, a tan sols uns 30 metres de l'aparcament de Sant Antoni i a poc més d'un centenar de metres de la plaça del Blat.D'aquesta manera es manté la ubicació del mercat a l'interior del centre històric de Valls i també del seu principal centre de botigues de proximitat que forma tot l'entorn comercial de la Cort i plaça de l'Oli, d'acord amb les condicions fixades per l'Ajuntament i compartides i consensuades també per veïns i comerciants. Es vol així, que l'activitat del comerç i del mercat continuïn generant sinergies entre ells i sumant en favor de la recuperació del centre històric.