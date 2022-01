Demana assistència mèdica i queda detingut per un presumpte delicte de violència de gènere

L'home va agredir a la seva parella i va intentar fer-la fora de casa

Actualitzada 24/01/2022 a les 12:13

La Policia Local de Roda de Berà va detenir el passat divendres un home de 25 anys com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere. La policia va rebre un avís a les 00.30 hores on l'arrestat demanava una ambulància per unes lesions que havia patit de forma accidental amb el vidre d'una porta de casa.La trucada va aixecar les sospites dels agents, que es van presentar al domicili on hi havia també la seva parella. Aquesta, en ser entrevistada per separat, va explicar els agents que l'home, per gelosia, l'havia agredit i l'havia intentat fer fora de casa. Durant la baralla el presumpte maltractador va colpejar la porta del menjador trencant el vidre, fet que li va provocar les lesions que presentava al cos.Els agents van detenir-lo com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere. Va ser acompanyat al centre d'atenció primària de Torredembarra per ser tractat de les seves ferides i, posteriorment, el van traslladar a les dependències dels Mossos d'Esquadra a El Vendrell.