Comencen les obres per canalitzar el barranc de Barenys a Salou

A primera hora del matí s'ha iniciat l'enderrocament de 29 habitatges expropiats per canalitzar el barranc de Barenys de Salou. Aquestes obres tenen com a objectiu solucionar les inundacions que pateixen el barri de la Salut i la platja Ponent en cas de temporal.A la zona que s'està enderrocant es construirà quatre calaixos subterranis que canalitzaran l'aigua del barranc. Les obres se centren al tram de la desembocadura del barranc i, en una segona fase es canalitzarà l'aigua del barranc per superfície a l'entorn del vial del Cavet.La capacitat de desguàs que aportarà aquesta actuació es xifra en 140 metres cúbics per segon, la qual cosa solucionarà el problema de les inundacions al barri de la Salut, una històrica reivindicació del municipi.