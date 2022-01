Cambrils licitarà de les guinguetes de platja que han quedat desertes

L'Ajuntament vol treure'ls a concurs com més aviat millor i pels mateixos quatre anys que la resta

Actualitzada 23/01/2022 a les 19:24

L'Ajuntament de Cambrils té previst tornar a concurs públic les sis guinguetes de platja que no han estat adjudicades, bé perquè no s'hi van presentar ofertes o bé perquè els primers candidats, finalment, van renunciar-hi.

Fonts municipals, afirmen que la nova licitació estarà en marxa tan ràpidament com sigui possible per tal que cap de les guinguetes estigui tancada quan comenci la temporada turística. Moltes empreses que van decidir no presentar-se al concurs públic han demostrat el seu interès al consistori cambrilenc. Segons les mateixes fonts, el període de concessió d'aquests establiments serà pels mateixos quatre anys pels que s'han adjudicat la resta de guinguetes de platja.

En concret, es licitaran novament els lots 7, 14, 18 i 19, els quals no van rebre cap oferta en el procés que es va tancar el passat 20 de gener. Es corresponen a les guinguetes ubicades a la platja d'Horta de Santamaria (lot 7), a la platja de l'Esquirol (lot 14) i a la platja de Vilafortuny (lots 18 i 19). D'altra banda, també les guinguetes de la platja del Prat d'en Forés (al costat del Club Nàutic) i una tercera de la platja de Vilafortuny, a l'atura del carrer de Sant Merino, tornaran a sortir a concurs públic en el nou paquet que prepara l'Ajuntament de Cambrils.

La resta de guinguetes de platja van ser adjudicades la setmana passada.

Els nous adjudicataris hauran de renovar els establiments seguint tots els mateixos criteris de disseny i condicions tècniques. També el mobiliari de les terrasses –taules i cadires–

Les ocupacions màximes d'aquestes guinguetes no superaran els 120 metres quadrats (20 metres quadrats pel mòdul de cuina i 100 metres quadrats per la terrassa). Dins d'aquesta ocupació màxima, segons el plec de condicions del concurs, no s'inclou el mòdul destinat als serveis, que hauran d'estar perfectament rotulats.

Les guinguetes obriran durant la temporada d'estiu, de l'1 de març i fins als 31 d'octubre.