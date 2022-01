Un tarragoní s'emporta el primer premi del concurs de menjar calçots de Valls

La Gran Festa de la Calçotada de Valls recupera el pols amb una participació d'unes 20.000 persones

Actualitzada 23/01/2022 a les 16:59

El tarragoní David Martín s'ha convertit aquest diumenge al migdia en el guanyador del concurs de menjar calçots de la Gran Festa de la Calçotada de Valls. En tres quarts d'hora, Martín ha ingerit 192 calçots, el que representa 2,70 quilograms d'aquesta ceba dolça.Després d'un any de pausa, la festa s'ha tornat a celebrar als carrers i places de la capital de l'Alt Camp, on s'hi ha aplegat unes 20.000 persones segons l'organització. Es tracta d'una xifra més baixa a anteriors edicions, on se'n quantificaven unes 35.000 vingudes d'arreu del país. En aquesta ocasió, el programa s'ha adaptat al context sanitari i s'han reduït a la meitat tant les degustacions de calçots com els participants al concurs de menjar-ne, que n'han estat deu.