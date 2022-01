Nova jornada amb més de 2.500 nous positius mentre el risc de rebrot segueix enfilant-se

La pressió hospitalària es manté estable i no es notifica cap defunció

Actualitzada 23/01/2022 a les 10:05

Situació a Catalunya

Les dades proporcionades per al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no indiquen grans diferències de les publicades en jornades anteriors respecte a la pandèmia del Coronavirus. Aquest dissabte van ser 2.530 els nous casos positius per covid detectats a la província: 2048 al Camp de Tarragona i 482 a les Terres de l'Ebre, uns números que augmenten la xifra total a 127.318 i 35.364 respectivament.Després que s'alleugeris la pressió hospitalària en la jornada d'abans-d'ahir, ahir les dades es van mantenir estables. Al Camp de Tarragona es manté el nombre de pacients ingressats a planta (171) i la Unitat de Cures Intensives augmenta en un el seu nombre de pacients (35). A les Terres de l'Ebre es manté el nombre d'ingressats a l'UCI (11) i augmenta un pacient el nombre d'ingressats a planta (49). Durant la jornada d'ahir els hospitals tarragonins no van notificar cap defunció per culpa de la pandèmia.Quant a les dades epidemiològiques el risc de rebrot segueix enfilant-se: al Camp de Tarragona, el risc de rebrot ha augmentat 163 punts més fins a situar-se en 5.905, i a les Terres de l'Ebre ha augmentat 80 punts per situar-se en 5.416. La velocitat de propagació del virus (Rt) per la seva banda, continua disminuint poc a poc en totes dues regions sanitàries. A les comarques tarragonines ha disminuït 0,03 punts i ara es situa en 1,21, mentre que a l'Ebre disminueix 0,01 fins a l'1,13.El Departament de Salut ha declarat 19.507 nous casos de covid-19 a Catalunya confirmats per PCR o TA en les últimes hores, i el total des de l'inici de la pandèmia és 1.889.503. En paral·lel, s'han declarat 67 ingressats més (2.708) però 3 pacients crítics menys a l'UCI (506). El risc de rebrot s'enfila 74 punts (6.383), mentre que l'Rt baixa dues centèsimes fins a l'1,18. No s'ha notificat cap mort i la xifra total és manté en 25.279 defuncions des de l'inici de la pandèmia. El 20,48% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 5.373,96 a 5.531,24, i a set dies ho fa de 2.977,58 a 3.066,12. Aquest dissabte els CAP van atendre 12.469 visites relacionades amb la covid.