Salou inicia la canalització del barranc Barenys per frenar inundacions

Actualitzada 22/01/2022 a les 12:00

Salou (Tarragonès) ja ha iniciat les obres de canalització del barranc de Barenys per solucionar les inundacions que pateixen el barri de la Salut i la platja Ponent en cas de temporal, segons informa el consistori.Aquest proper dilluns dia 21 de febrer, després dels treballs previs, s'iniciarà l'enderrocament de 29 habitatges expropiats per construir en el seu lloc quatre calaixos subterranis que canalitzaran l'aigua del barranc.Es tracta de la primera fase de les obres, adjudicades per Infraestructures de la Generalitat a l'empresa Lantania per 3,1 milions d'euros, assumits per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).Les obres se centren al tram de la desembocadura del barranc i, en una segona fase, adjudicada a Copcisa per 4,5 milions d'euros, es canalitzarà l'aigua del barranc per superfície a l'entorn del vial del Cavet.La capacitat de desguàs que aportarà aquesta actuació es xifra en 140 metres cúbics per segon, la qual cosa solucionarà el problema de les inundacions al barri de la Salut, una històrica reivindicació del municipi.