La Festa de la Calçotada obre diumenge a Valls la temporada de calçots

La festa va haver de suspendre's l'any passat per les restriccions de la pandèmia

Actualitzada 21/01/2022 a les 15:15

La Gran Festa de la Calçotada obre aquest diumenge a Valls la temporada de calçots, que s'allargarà fins a l'abril, amb la previsió d'arribar als 20 milions d'unitats, segons la Indicació Geogràfica Protegida (IGP).La festa, organitzada per la Cambra de Comerç de Valls, va haver de suspendre's l'any passat per les restriccions per contenir la pandèmia, però aquesta edició es manté malgrat que el risc de rebrot (Rt) és de 5.638 al Camp de Tarragona.La Gran Festa de la Calçotada de Valls, segons informa la Cambra de Comerç, se celebra tradicionalment l'últim diumenge del mes de gener, però aquest any s'avança un cap de setmana.Aquest avançament és per evitar la coincidència amb les Festes Decennals de la Verge de la Candela, programades entre el 28 de gener i el 6 de febrer i que també van haver de suspendre's l'any passat.El programa d'aquest diumenge consta de degustacions populars, demostracions de cocció; concursos d'elaboració de la tradicional salsa que acompanya el calçot i competició entre conreadors per triar el millor calçot.El concurs que causa més expectació és el d'ingerir calçots, que atreu en cada edició visitants i mitjans de comunicació internacionals per veure qui consumeix més unitats en 45 minuts.A part de tot allò relacionat amb aquesta ceba tendra, el programa inclou un cercavila d'elements festius tradicionals i un espai de venda i degustació de vins de la DO Tarragona.En l'última edició, aquesta gran festa que obre oficialment la temporada va congregar més de 40.000 persones i es van consumir més de 60.000 unitats, que van arribar a 300.000 en el conjunt de la comarca de l'Alt Camp.