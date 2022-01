L'Espluga de Francolí recupera la Fira de Sant Vicenç amb un pla director per potenciar la vessant cultural i comercial

Després d'un any d'absència per les restriccions de la pandèmia, s'amplia el recinte firal per la 456a edició

Actualitzada 22/01/2022 a les 17:42

L'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) ha recuperat aquest dissabte la Fira de Sant Vicenç – El foc el nostre origen amb una vuitantena de parades. Com a novetat, s'ha incorporat un pla director per potenciar el vessant cultural i comercial de l'esdeveniment. Segons el regidor de Cultura, Festes i Comerç de l'Espluga, Enric Mercadé, l'estudi pretén millorar el present i futur de la fira. D'altra banda, el recinte firal s'ha ampliat en dos carrers per esponjar l'espai i evitar aglomeracions. Pel que fa a l'àmbit cultural, la Festa de la Fil·loxera de Sant Sadurní d'Anoia ha estat la convidada d'aquesta 456a edició. Aquest dissabte a la tarda, juntament amb els Diables de l'Espluga de Francolí, participarà en una mostra de foc i lluïment.

La vinculació entre la Fira de Sant Vicenç i el foc com a element de la cultura popular es va iniciar l'any 2020. En aquella ocasió, es van convidar les Falles del Pirineu per estrenar la vessant cultural amb què es vol potenciar la fira. L'edició de 2021 –cancel·lada per les restriccions que no permetien la celebració de grans esdeveniments- va posar en pausa aquesta proposta. Enguany, la Festa de la Fil·loxera de Sant Sadurní d'Anoia ha reprès aquesta aposta cultural. Segons el president de l'entitat, Eric Rojano, poder sortir al carrer en el context sanitari actual els fa "molt feliços". Si no hi ha novetats d'última hora, aquest 2022 es compliran tres anys des que la Festa de la Fil·loxera no se celebra amb les condicions habituals a causa de la situació sanitària.

Després de més de 450 anys d'història, la Fira de Sant Vicenç de l'Espluga de Francolí treballa per reforçar-se com una fira comercial i alhora, amb un atractiu cultural. Per això, s'han organitzat activitats alternatives a la compravenda de productes, com ara tallers infantils, exhibició de talles de fusta o exposicions virtuals. Ara bé, en la situació sanitària actual, des de l'organització s'ha optat per no fer previsions d'assistència de públic i posen èmfasi en la recuperació de la presencialitat.

Un pla director de tres anys

En aquesta edició, el consistori ha destinat una partida pressupostària d'uns 25.000 euros on s'ha inclòs la posada en marxa d'un pla director específic que s'allargarà fins com a mínim, el 2025. Es tracta d'una eina estratègica que servirà per analitzar com s'està desenvolupant la fira no només en l'edició present, sinó també en les futures. Segons Mercadé, un recinte firal com el de l'Espluga necessita un estudi d'aquestes característiques per dirigir conjuntament els dos eixos de la fira, el comercial i el cultural.

Paral·lelament, en el context de la sisena onada de la pandèmia, l'organització ha optat per augmentar i sectoritzar el recinte firal respecte anteriors edicions. Així, l'espai on s'han ubicat la vuitantena de parades participants s'ha ampliat en dos carrers, el de Pau Casals i el del Mossèn Serret. D'altra banda, també s'ha canviat la localització de les atraccions per als més petits.

La fira espluguina s'allargarà fins aquest diumenge, dia en què s'ha previst una trobada d'agraïment a les Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya (ADF) per la seva participació en tasques de recuperació a l'Espluga de Francolí després de les afectacions provocades per la riuada del riu Francolí del 22 d'octubre de 2019. A l'acte està previst que hi participi la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà.