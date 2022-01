Disminueix la pressió hospitalària mentre que els nous contagis continuen disparats a tota la província de Tarragona

El risc de rebrot segueix augmentant en una jornada on es van notificar 4 noves defuncions per culpa de la pandèmia

Actualitzada 22/01/2022 a les 12:26

Situació a Catalunya

La sisena ona de la Covid-19, dominada per la variant Òmicron, segueix colpejant amb força al territori tarragoní. Segons dades proporcionades pel Departament de Salut de la Generalitat de Tarragona, ahir es van comptabilitzar 2.961 nous positius al Camp de Tarragona i 805 a les terres de l'Ebre, unes xifres que s'acumulen als 125.270 casos totals al Camp de Tarragona i 34.882 a l'Ebre.La pressió als hospitals d'aquestes dues regions sanitàries va disminuir força en la jornada d'ahir. A les comarques tarragonines el nombre de pacients a planta es va reduir en 14, per situar-se en 171 i a la Unitat de Cures Intensives també va disminuir el nombre de pacients per situar-se en 34 (-1). A les Terres de l'Ebre, per la seva banda, es va reduir en dos pacients el nombre d'ingressats a planta (48) i es manté el nombre d'ingressats a l'UCI (11).Durant la jornada d'ahir, els hospitals tarragonins van notificar quatre noves defuncions per culpa de la pandèmia: 2 al Camp de Tarragona i 2 a les Terres de l'Ebre, augmentant el nombre total de morts a 1.278 i 220 respectivament.Quant a les dades epidemiològiques el risc de rebrot segueix enfilant-se, mentre que la velocitat de propagació del virus (Rt) disminueix lleugerament. Al Camp de Tarragona, el risc de rebrot ha augmentat 104 punts fins a situar-se en 5.742 i a les Terres de l'Ebre ha augmentat 134 punts per situar-se en 5.336. L'Rt ha disminuït 0,03 punts a les comarques tarragonines i ara es situa en 1,24, mentre que a l'Ebre disminueix 0,02 fins a l'1,14.El Departament de Salut ha declarat 39.103 nous casos de covid-19 a Catalunya confirmats per PCR o TA en les últimes hores, i el total des de l'inici de la pandèmia és 1.869.996. En paral·lel, s'han declarat 68 ingressats menys (2.641) però 9 pacients crítics més a l'UCI (509). El risc de rebrot s'enfila 111 punts (6.309), mentre que l'Rt baixa dues centèsimes fins a l'1,20. S'han notificat 41 morts i la xifra total és de 25.279 defuncions des de l'inici de la pandèmia. El 20,69% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 5.205,76 a 5.373,96, i a set dies ho fa de 2.856,04 a 2.977,58. Aquest divendres els CAP van atendre 70.155 visites relacionades amb la covid.