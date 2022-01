Saber l'hora mirant la paret

La Ruta dels Rellotges de sol de Porrera permet conèixer el poble d'una manera lúdica

Durant molts segles, i fins no fa tant, les hores no es comptaven amb objectes mecànics, sinó amb l'observació del cicle diari del Sol i les ombres que aquest projecta. Els rellotges de sol ja es feien servir a l'antiguitat, i tot i les seves limitacions, han estat una referència molt útil a l'hora de mesurar el pas de les hores.

Al poble de Porrera (Priorat), se'n conserven fins a catorze i, d'aquest patrimoni, n'han fet una ruta que, a mode de petita gimcana, permet recórrer el poble a la recerca dels rellotges, tots ells ben singulars, i datats entre el segle XIX i el començament del segle XX, època en què la comarca va experimentar un notable auge econòmic.

La ruta es pot fer de manera autònoma, ja sigui amb l'ajuda d'un tríptic que inclou un plànol i la descripció de cada rellotge, ja sigui de manera aleatòria, recorrent Porrera fins a localitzar els catorze panells que hi ha repartits en edificis i habitatges del poble.

La majoria estan pintats sobre la paret mateixa, encara que n'hi ha algun que està gravat sobre pedra. Entre el grup n'hi ha de ben singulars, com el rellotge de la plaça de la Guineu, que és vertical declinat i amb unes línies horàries que van de la una del migdia fins a les vuit del vespre, ja que són les hores durant el qual el sol toca la façana. També resulta ben curiós el rellotge d'ombra de l'En Castell, que incorpora la inscripció Què mires mussol, si aquí mai toca el sol, i que és una còpia d'un rellotge que hi havia en una masia del poble.

La Ruta dels Rellotges de sol de Porrera arrenca just a tocar del Pont vell i acaba al cor del poble, just davant del rellotge d'El portal, un exemplar que està catalogat com un dels rellotges de sol més gran de Catalunya i que incorpora una inscripció que, durant molt de temps, ha resultat ben misteriosa per a l'observador: Tú, que mirándome estás, /atiende bien lo que digo, /esto tiene gran sentido, /a ver si lo entenderás, / después te divertirás, /cuando lo hayas entendido. / Si no entiendes lo que digo, /a Salamanca te irás. //El sol va por la eclíptica, /del Zodíaco nunca pasa, /con un alfabeto basta /para saber qué significa, / a qué signos se dedica / y a qué grado se halla el Sol. / Las dicciones latinas son / el geroglífico [sic] que lo indica. La clau per interpretar aquesta inscripció i el rellotge de sol al qual acompanya consta al plànol de la ruta, que també es pot consultar i descarregar per internet a la pàgina web de l'Ajuntament de Porrera (www.porrera.org).

Aquesta ruta és també una bona manera de conèixer el poble de Porrera i alguns dels seus racons, com ara l'històric Pont Vell, que ha resistit l'embat de diversos aiguats, els Escarrerots, una llarga escala feta de pedra que enllaça el carrer del Pont amb el carrer Mestre Llurba, els antics Rentadors del poble o el Mirador de l'Encastell, des d'on es pot contemplar el poble des d'una perspectiva diferent, així com el paisatge prioratenc.